V Lukavci se jela jízda kolem osení, epidemii navzdory

Lukavec (Novojičínsko ) - I přes koronavirovou epidemii se dnes v Lukavci na Novojičínsku uskutečnila tradiční Jízda kolem osení. Jezdci na koních, i když v omezeném počtu, opět žehnali lidem i polím. Václav David, který velikonoční tradici starou 400 let organizuje posledních několik desetiletí, nedovolil, aby byla přerušena. I když koronavirus ji opět značně zkomplikoval. Chovatel koní, který měl být jedním z jezdců a dalším zvířata půjčit skončil v karanténě. David tak narychlo musel hledat koně někde jinde, řekl dnes ČTK.

Loni David zvažoval, že tradici přeruší. Nakonec se ale rozhodl jízdu uskutečnit. V brzkých ranních hodinách, aby nelákali přihlížející, vyjel se synem a dalšími dvěma jezdci. Tradici, kterou se snažili neúspěšně zastavit fašisté i komunisti, tak zachránil. V podobném duchu do polí kolem Lukavce vyjeli jezdci i dnes.

"Bylo nás šest. Vybral jsem jezdce i podle toho, jak dokážou zpívat. Loni to byl problém. Bez hudby a ve čtyřech to šlo těžko," svěřil se David. Připustil, že i letos koronavirus Jízdu kolem osení zkomplikoval. "Chovatel koní, který je měl poskytnout, je v karanténě. Museli jsme narychlo sehnat koně někde jinde," řekl David, který dnes vyrazil žehnat se synem, bratrem, majitelem koní a dalšími dvěma přáteli.

I dnes vyjeli hned po svítání. V oblecích a s křížem projeli Lukavcem a vyjeli do polí. "Nechtěli jsme poutat moc pozornosti," řekl. Dodal, že za běžných okolností akce do Lukavce láká stovky zájemců ze širokého okolí.

Jízda kolem osení se stala součástí krajského kulturního dědictví. Podle kronik se zvyk dodržuje v Lukavci minimálně od roku 1620. Tehdy jezdci odrazili hordu vojáků rozprášených ve stejném roce u bitvy na Bílé hoře. Tím si zasloužili zápis v kronice a vznikla tak první zmínka o tradici, která trvá nejméně 400 let. Pokud by se letos nejelo, po staletích by to bylo poprvé. Tradici se podle Davida neúspěšně pokoušely přerušit v minulých desetiletích hned dva totalitní režimy. "Takže to, co se nepodařilo nacistům a komunistům, by se nyní podařilo koronaviru," dodal.

Jezdci se za běžných okolností vždy setkávají na ploše u bývalého pivovaru. Pak vyjedou ke kostelu a na hřbitově objedou kolečko. Dál pokračují po obci. Zastavují u chalup, lidé líbají kříž a nabízejí jezdcům občerstvení. Později přes pole zajedou do nedaleké osady Nové Dvory. Jízda vždy, za běžných okolností, končí za doprovodu duchovních písní u pomníku padlých pod kostelem a za vyzvánění zvonů. Asi čtyřkilometrový okruh skupina zvládne za tři hodiny.