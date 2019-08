V Luhačovicích se po rekonstrukci opět otevřela hala Vincentka

Luhačovice (Zlínsko) - V Luhačovicích na Zlínsku je po téměř roční rekonstrukci otevřená hala Vincentka. Nejznámější luhačovický pramen je tak opět přístupný veřejnosti. Kompletní obnova haly je součástí rekonstrukce přilehlé lázeňské kolonády, která by měla být hotova na konci října či začátku listopadu, řekl novinářům generální ředitel Lázní Luhačovice Eduard Bláha.

"Architektonicky hodnotná hala působí nyní mnohem světleji, je vzdušná a barevně sladěná jako před 70 lety, kdy byla postavena. Hosté se mohou těšit i na stálou interaktivní expozici o vzniku a významu luhačovických minerálních vod, která bude na ochozu haly k vidění už v průběhu září," uvedl Bláha. Hala se využívá také pro kulturní a společenské akce. "První z nich bude vernisáž výstavy v rámci festivalu Divadelní Luhačovice již 18. srpna," uvedl ředitel.

V hale budou i po otevření pokračovat dokončovací práce. "Jedná se především o restaurování 14 sloupů z umělého mramoru, kde vzhledem ke speciální technologii nelze nic uspěchat. Naší snahou však bylo halu otevřít co nejdříve," uvedl Bláha.

V hale byla instalována nová vzduchotechnika, po přeleštění se na své místo vrátil výdejní pult z kubánského mramoru. Mezi halou Vincentka a galerií vznikl otevřený průchod do klidové zóny s veřejnými toaletami.

Lázeňská kolonáda s halou Vincentka patří mezi kulturní památky a je součástí areálu navrženého na Seznam světového dědictví UNESCO. Rekonstrukce kolonády, haly Vincentka i dalších objektů v lázeňském areálu bude stát asi 104 milionů korun, z toho evropská dotace by měla činit přes 98 milionů korun. Objekty získají původní podobu, postaveny byly na přelomu 40. a 50. let minulého století podle projektu architekta Oskara Poříska.

Kolonáda by po obnově měla být veřejnosti zpřístupněna v listopadu, lázně investují také do úprav malých obchodů na kolonádě, které by měly být obsazeny až příští rok. "Do prostor vybíráme vhodné originální či regionální prodejny, značkové butiky a zapomenout nechceme ani na menší gastronomické provozy jako je vinotéka, tapas bar, creperie nebo třeba čajovna, aby prostory kolonády opravdu ožily," uvedl Bláha.

Lázeňským areálem s kolonádou a halou Vincentka projde ročně téměř milion lidí.