V Ludéřově lidé volí v barokní sýpce, urna stojí v bývalé obranné baště

Ludéřov (Olomoucko) - Netradiční historické kulisy poskytla voličům zrekonstruovaná barokní sýpka v Ludéřově na Olomoucku, která je pozůstatkem bývalého panského dvora při tvrzi ze 14. století. Jako volební místnost slouží poprvé. Hlasovací lístky házejí lidé do urny od dnešních 14:00 v prostorách tehdejší obranné bašty. Místní památku znají a její dlouholetou rekonstrukci sledovali, i tak však řada voličů díky volbám nahlédla do jejích prostor vůbec poprvé. O netradiční volební místa není nouze ani v ostatních částech Olomouckého kraje.

Členové volební komise v Ludéřově si dnes netradiční prostory pochvalovali, dýchají podle nich historií. Jejich obavy z toho, že obyvatele odradí umístění sýpky mimo centrum obce, rozptýlili hned několik minut po 14:00 první voliči. "Mám na toto místo krásné vzpomínky. Jako děcko, když tady byla sýpka, tak jsme z těch hambálek skákali do slámy a foukaného stohu. Jsem strašně rád, že se to nezbouralo. Je to hezký pocit tady volit, je to určitě lepší než ve škole nebo v kulturáku, má to slavnostní nádech," řekl dnes ČTK Petr Schneider.

Do objektu barokní sýpky se s modrými obálkami vydali lidé vůbec poprvé, dosud v Ludéřově volili ve školce, v kulturním domě i v hasičské zbrojnici. "Obec nás o to požádala a my jsme jim vyhověli. Jde o prostory bývalé tvrze z přelomu 13. a 14. století, museli jsme je proto pro volební účely upravit a připravit zázemí," řekl řekl dnes ČTK Karel Váňa, předseda občanského sdružení U nás založeného na záchranu pozůstatků bývalé Ludéřovské tvrze.

Netradiční volební místnost je symbolická i pro místopředsedu volební komise, bývalého starostu Drahanovic. Obec, pod kterou Ludéřov spadá, totiž chtěla původně v roce 2003 zchátralou sýpku zbourat. To byl nakonec impuls pro partu nadšenců, aby založili občanské sdružení a památku, která je pozůstatkem kdysi rozsáhlého opevněného panského dvora ze 14. století, zkusili zachránit. Obec jim ji předala tehdy za jednu korunu, sami sehnali na dotacích šest milionů korun na materiál a objekt opravili vlastními silami. Před výsledkem dnes bývalý starosta Ivo Richter smekl. "Tady tu historii opravdu zažijete," podotkl.

V prostorách barokní sýpky se nyní konají kulturní akce, ale i svatby, nad dočasnou volební místností je vpodkroví umístěna originální prvorepubliková expozice, kde se návštěvníci vrátí do dob svých prababiček.

V Olomouckém kraji lidé volí ve 932 volebních místnostech. Kromě obecních úřadů, hasičských zbrojnic či škol jsou v seznamu i další atraktivní volební místa, nacházejí se především v malých obcích. Například v Pohořanech lidé míří na turistickou základnu, v Dobromilicích do místního muzea, v Bílém Potoku na Jesenicku poskytli voličům svou základnu myslivci, v Králové mohou lidé odvolit v prodejně smíšeného zboží a v Rapotíně ve Výzkumném ústavu pro chov skotu. Voliči však míří s hlasovacími lístky také do prostor plaveckých areálů. A v Bělkovicích-Lašťanech se hlasuje v bývalém hostinci s trefným názvem Parlament.