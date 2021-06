V Lovosicích vzniká největší dobíjecí stanice v ČR, naráz nabije 16 aut

Lovosice (Litoměřicko) - V Lovosicích na Litoměřicku vzniká největší dobíjecí stanice v republice, naráz si u ní nabije elektromobil 16 řidičů. Nabíječky jsou zásobovány elektřinou z vodní elektrárny v Píšťanech, na kterou je napojena i část města. Takzvaný city hub zatím funguje v testovacím režimu. ČTK to řekl starosta Lovosic Milan Dian (ANO).

Dobíjecí stanice disponuje čtyřmi stojany společnosti Ionity, osmi stojany Tesla Supercharger a do budoucna se počítá i se čtyřmi stojany pro rezidenty. Po dokončení dokáže stanice za hodinu nabít 15.000 kilometrů. Je na strategickém místě nedaleko dálnice D8, aby ji mohli využívat převážně řidiči, kteří přes Českou republiku přejíždějí. Podle náměstka ústeckého primátora Martina Hausenblase (PRO! Ústí) by měl podobný projekt vzniknout i v Ústí nad Labem.

"Prostor ještě není otevřen pro stoprocentní provoz, to ještě musí Tesla s Ionity domluvit a bude opening, slavnostní otevření. Teď je to zkušební provoz, ještě to není dotažené," uvedl Dian. Podle něj bude mít 12 nabíječek větší výkon, čtyři budou nabíjet auta pomaleji. "Jsou tam rychlonabíječky nebo superrychlé nabíječky a pro rezidenty, tedy pro místní obyvatele Lovosic, tam budou čtyři normální nabíječky, to znamená ty, co nabíjí v delších časových intervalech," uvedl starosta.

Projekt vyšel podle starosty na více než deset milionů korun, město se na něm podílelo v řádech nižších milionů korun. "Shodou okolností v té době tady probíhalo to, že T-mobile tady dělal internetovou síť, my jsme to spojili a ve výkopech se šlo akorát níž a využilo se toho jednoho výkopu," uvedl Dian. Doplnil, že právě výkopové práce hradilo město.

Vodní elektrárna Píšťany zásobuje také například zimní stadion nebo plavecký bazén. "Je to zálohované z distribuční soustavy, kdyby náhodou elektrárna nebyla schopna vyrobit tolik, kolik bude potřeba. Může se stát, že bude nízká hladina Labe," řekl dnes ČTK iniciátor projektu, který si nepřál být jmenován. Podle něj vede vysokonapěťový kabel pod dnem řeky Labe i pod částí města. Dodal, že poprvé se dotčené orgány sešly v létě 2019. Starosta, řekl, že město do budoucna počítá s tím, že by se na vodní elektrárnu napojily také například školy.