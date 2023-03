V Los Angeles vrcholí sezóna filmových cen, favoritem Oscarů je absurdní sci-fi

Los Angeles - Hollywood se připravuje na největší filmařský svátek roku. Hvězdy filmového průmyslu se za zhruba 24 hodin sejdou v sále Dolby Theatre v Los Angeles, aby sledovaly vyhlášení vítězů 95. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd. Za favorita letošních Oscarů je považován bláznivý sci-fi snímek Všechno, všude, najednou, který byl nominován v 11 kategoriích. Přenos z vrcholu sezóny filmových cen začíná v pondělí v 02:00 SEČ.

Slavnostním ceremoniálem bude provázet komik a tvář populární talkshow Jimmy Kimmel. Magazín The Hollywood Reporter napsal, že všechny oči budou upřené na něj, neboť loňské udílení cen poznamenala facka, kterou herec Will Smith uštědřil jednomu z moderátorů za vtip o jeho ženě. Mezi těmi, kdo budou otevírat obálky a vyhlašovat jména vítězů, je řada hereckých legend včetně Hugha Granta, Salmy Hayekové nebo Harrisona Forda, informuje agentura AP.

Celebrity pozvané na předávání Oscarů letos poprvé po více než 60 letech nebudou médiím pózovat na červeném koberci. Pořadatelé se tentokrát zónu určenou pro příchod hvězd rozhodli vybavit kobercem v "barvě šampaňského", aby v kombinaci se zastřešením prostoru navodili dojem večerní události, jakkoli v Los Angeles bude stále odpoledne. "Z denní akce jsme udělali noční," tvrdí členka organizačního týmu Lisa Loveová.

Součástí následného programu bude kromě obvyklých vtipů také řada hudebních vystoupení, podle AP se představí zpěvačka Rihanna nebo Lenny Kravitz. Akademie také poprvé v historii Oscarů zajistí tlumočení ceremoniálu do znakové řeči. Děje se tak rok poté, co si cenu pro nejlepší snímek odneslo drama V rytmu srdce o dívce s neslyšícími rodiči.

Média předpovídají, že na toto vítězství naváže sci-fi Všechno, všude, najednou, který zatím dominuje americkým filmovým cenám. Příběh o rodinných vztazích vyprávěný na pozadí nekonečných paralelních realit už ocenila sdružení hollywoodských režisérů, scénáristů, herců i producentů, bodoval také na udílení cen pro nezávislé filmy Spirit Awards.

Po devíti nominacích na Oscary posbírala černá komedie Víly z Inisherinu a válečný film Na západní frontě klid, který se natáčel převážně v Česku. Čtyři čeští filmaři jsou součástí týmů nominovaných na ceny americké akademie za nejlepší zvuk, nejlepší masky a nejlepší vizuální efekty. Pokud by někdo ze čtveřice Viktor Prášil, Linda Eisenhamerová, Viktor Müller a Kamil Jafar skončil mezi laureáty, znamenalo by to prvního Oscara pro českého umělce od roku 2008, kdy zpěvačka Markéta Irglová spolu se svým hudebním a tehdy i životním partnerem Glenem Hansardem získala ocenění za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly z filmové romance Once.

Podle amerických médií by ovšem vítězství tvůrců Na západní frontě klid v uvedených technických kategoriích bylo spíše překvapením, deník The New York Times nicméně ve svých předpovědích vybral tým s Prášilem jako svého favorita na zvukařskou cenu. Poznamenal, že válečný snímek obsahuje několik sekvencí, které stojí "na zvuku nebo jeho absenci". "Dokonce i jeho název souvisí se zvukem!" dodává NYT v odkaze na anglické znění All Quiet on the Western Front.