V loňském roce se do ČR dovezlo 6,8 milionu tun ropy, polovina z Ruska

Praha - V loňském roce se do České republiky dovezlo 6,8 milionu tun ropy, meziročně o 10,8 procenta více. Polovina z toho byla dovezena z Ruska. Vyplývá to ze statistiky ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Od roku 2010 se podle statistiky do Česka dovezlo nejvíce ropy v roce 2017, a to 7,8 milionu tun. Nejméně naopak v roce 2016, kdy do Česka proudilo 5,3 milionu tun. Ropovod Družba v loňském roce do Česka přepravil 48,8 procenta ropy, ropovod IKL zbytek. Ropovod Družba je s délkou přes 5000 kilometrů nejdelším ropovodem na světě a přivádí do Česka ruskou ropu. Ropovod IKL začíná v bavorském Vohburgu an der Donau, kde se napojuje na ropovod TAL přepravující ropu, která je dopravována po moři do terminálu v italském Terstu.

V loňském roce se Rusko podílelo na celkovém dovozu polovinou. Na druhém místě byl Kazachstán, odkud do ČR doputovalo 1,2 milionu tun ropy. Ropa do ČR proudí také z Alžírska, USA, Libye, Norska nebo Nigérie.

Evropská komise (EK) navrhuje mimo jiné do konce letošního roku úplně zakázat dovoz ruské ropy do EU. Aby sankce vstoupily v platnost, musí je jednomyslně schválit členské země.

Česko je připraveno podpořit zákaz dovozu ruské ropy do EU, pokud bude mít odklad do té doby, než bude navýšena kapacita ropovodů, které mohou do ČR ropu dopravit. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Česká vláda se snaží dosáhnout odkladu na dva, případně tři roky. Pak bude připravena podpořit šestý evropský sankční balíček. Podobný postoj jako ČR má Slovensko. Podle slovenského ministra hospodářství Richarda Sulíka země souhlasí se zákazem dovozu ruské ropy do EU, žádá ale tříleté přechodné období.

Zajistit dodatečné a dostatečné dodávky ropy od alternativních dodavatelů mimo ropovod Družba by podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) trvalo přibližně 30 až 40 dní. Takové období by pokryly zásoby Správy státních hmotných rezerv (SSHR), které vydrží zhruba 94 dní.