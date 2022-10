V londýnské Tate Modern je první britská výstava Márie Bartuszové

Londýn - Profilová výstava slovenské sochařky Márie Bartuszové je jedním z pilířů programu londýnské galerie Tate Modern v této sezoně. "V socialistickém Československu nebyla její práce plně oceňována," napsal v recenzi deník The Guardian. Naproti tomu v posledních 15 letech ocenění zejména v cizině obrovsky rostlo, soudí deník a připomíná nedávné výstavy v Kasselu, Varšavě a letos i na benátském Bienále. Tate Modern nabízí podle autora recenze komplexní pohled na autorčiny vize.

Fotogalerie

"V roce 1962 naplnila Mária Bartuszová kondom sádrou, kterou nechala ztvrdnout, umístila na základnu a nakonec odlila v hliníku," připomněl recenzent listu The Standard jednu z pracovních metod autorky. "Nepojmenovaná práce měla reprezentovat strom ve větru," pokračoval list a konstatoval, že toto nejranější dílo zastoupené na londýnské výstavě dosahuje právě tohoto dojmu "a to prostě říká vše o tiché magii pozoruhodné, příliš málo známé sochařky". The Standard zařadil Bartuszovou v Tate Modern mezi nejlepší výstavy, které jsou nebo byly letos v Londýně k vidění.

Její metoda přinesla sochařce podle deníku obrovskou tvůrčí svobodu. Mohla díky ní hmotu tvarovat do forem, které navozují jemnost, vřelost, vitalitu, a přitom i určitou zranitelnost. Za nejlepší díla na výstavě pak list označuje ta, kde Bartuszová kombinovala materiály, například sádru s kamenem nebo s dřevem.

Na výstavě, která potrvá do dubna příštího roku, je více než 80 děl z autorčina katalogu, který přesahuje 500 položek. "Svět sochařství si definovala k obrazu svému," shrnula umění Márie Bartuszové ředitelka Tate Modern Frances Morrisová.

Bartuszová se narodila v Praze v roce 1936, ale po studiích se odstěhovala v 60. letech s manželem Jurajem, také sochařem, na Slovensko. Působila převážně v Košicích, kde také v roce 1996 zemřela.

Letos jí slovenská prezidentka Zuzana Čaputová udělila Řád Ľudovíta Štúra a loni o ní vyšla monografie z pera Gabriely Garlatyové a kolektivu autorů ve slovenštině a angličtině. Garlatyová je také společně s Juliet Binghamovou autorkou katalogu výstavy v Tate Modern. Některá díla Bartuszové jsou nyní společně s tvorbou dalších umělkyň a umělců k vidění rovněž v pražské Galerii Rudolfinum na výstavě o křehkosti jako zdroji síly nazvané Fragilités.

Nynější výstava v Londýně se koná navzdory četným komplikacím. Napřed byla odložena kvůli pandemii a letošní vernisáž byla zase posunuta kvůli úmrtí královny Alžběty II. Spolu s tím museli kurátoři expozici přizpůsobovat skutečnosti, že Tate Modern kvůli jinému programu musela měnit výstavní sály, které pro ni byly vyhrazeny.