V londýnské mešitě byl pobodán muezzin, o terorismus asi nešlo

Londýn - V londýnské mešitě byl dnes odpoledne pobodán starší muž, podle mešity muezzin. Byl převezen se zraněními do nemocnice a jeho život není ohrožen. Policisté zadrželi ještě v mešitě 29letého muže kvůli podezření z pokusu o vraždu a vzali ho do vazby, informovaly úřady. Policie se nedomnívá, že by incident souvisel s terorismem.

Policisté byli odpoledne přivoláni do mešity poblíž parku Regent's Park kvůli útoku bodnou zbraní. Na místě našli zraněného muže ve věku kolem 70 let; zranění neohrožovalo jeho život, uvedla v prohlášení londýnská policie. Pode svědků byla oběť pobodána na šíji.

Incident se odehrál při odpolední modlitbě. Přesný motiv činu podle policie zatím není jasný.

Fotografie umístěné na twitteru zachycují policisty, jak zadržují jednoho muže v modlitebně mešity a odvádějí ho pryč. Mešita se nachází v širším centru britské metropole, jde o londýnskou ústřední mešitu v ulici Park Road. Podle webové stránky mešity je obětí útoku místní muezzin, který svolává věřící k modlitbě. Útočníka údajně přemohli věřící.

Jeden ze svědků Abi Watik podle agentury AP řekl, že zadržený muž mešitu navštěvoval několik měsíců. "Modlil se za ním (za muezzinem) a pak ho bodnul," popsal Watik útok.

K incidentu se na twitteru vyjádřil britský premiér Boris Johnson, podle něhož "je strašné, že se něco takového může stát, zvláště na místě bohoslužeb".

Britští muslimové se v minulosti stali terčem útoků pravicových extremistů. V červnu 2018 útočník v Londýně najel dodávkou do davu lidí odcházejících z večerní modlitby. Jeden muž zemřel a více než desítka lidí byla zraněna.