V Londýně začne odvolací slyšení o vydání Juliana Assange do USA

Londýn - V Londýně dnes začíná dvoudenní odvolací slyšení, během něhož soud rozhodne o vydání zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange z Británie do Spojených států. Assange v USA čelí obviněním z porušení špionážního zákona a ze spiknutí s cílem získat tajné dokumenty, hrozí mu až 175 let vězení. Pokud USA u odvolacího soudu neuspějí, mohou se obrátit už jen na britský nejvyšší soud.

Britská soudkyně Vanessa Baraitserová letos v lednu rozhodla, že Assange by neměl být vydán do Spojených států kvůli obavám, že by mohl spáchat sebevraždu. Její rozhodnutí se opíralo o posudek psychiatra Michaela Kopelmana, že padesátiletý Australan má křehké duševní zdraví.

Spojené státy se proti rozhodnutí odvolaly a zpochybnily zejména spolehlivost odborníka, který svědčil v Assangeův prospěch. Vyšlo totiž najevo, že psychiatr soudu zamlčel, že Assange se během pobytu na londýnské ambasádě Ekvádoru, kde se sedm let ukrýval, stal otcem.

Assange byl v prosinci 2010 v Británii zatčen na základě zatykače, který vydalo Švédsko kvůli obvinění ze znásilnění a sexuálního obtěžování. Australan tuto kauzu považoval za zástěrku k tomu, aby byl předán americké justici. V roce 2012 se uchýlil na ekvádorskou ambasádu v Londýně a požádal si v této zemi o politický azyl. V budově strávil sedm let, vztahy s hostiteli se ale postupně zhoršovaly a v roce 2019 byl z velvyslanectví vykázán. Poté jej britská policie znovu zatkla. Ačkoliv Švédsko stíhání Assange loni zastavilo kvůli promlčení, o vydání Assange stále usilují Spojené státy. Na rozhodnutí britské justice Assange čeká ve vazbě.

Stoupenci Juliana Assange jeho stíhání považují za zpolitizované a za útok na svobodu projevu. Assange postupně od roku 2010 zveřejnil více než 700.000 tajných dokumentů o amerických vojenských operacích v Iráku a Afghánistánu a také obrovské množství ukradených diplomatických depeší. Tím podle amerických úřadů ohrozil život informátorů v mnoha zemích.

Assangeova partnerka Stella Morisová ho v sobotu navštívila ve vazbě a pak na tiskové konferenci uvedla, že "Julian by vydání nepřežil, to je závěr soudkyně".

V sobotu před budovou soudu v Londýně protestovaly stovky lidí za Assangeovo propuštění na svobodu. Zastalo se ho několik organizací bránících lidská práva a svobodu slova, včetně Amnesty International, Human Rights Watch nebo Reportérů bez hranic. V polovině října vyzvaly tyto organizace otevřeným dopisem amerického generálního prokurátora, aby upustil od stíhání.