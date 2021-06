V Londýně začala výstava královského šatníku, včetně Dianiných svatebních šatů

Londýn - V londýnském Kensingtonském paláci dnes začala výstava šatů britské královské rodiny. Mezi vystavenými exponáty jsou i svatební šaty princezny Diany, ve kterých se v roce 1981 vdala za prince Charlese, nebo slavnostní róby královny Alžběty II. Expozice se zaměřuje na jedinečné vztahy příslušníků monarchie a některých módních návrhářů, je ale také ukázkou módních trendů různých období. Výstava potrvá do 2. ledna 2022.

Dianiny šaty, zdobené historickými krajkami, perlami a tisíci flitrů, jsou k vidění ve vitríně na míru, kterou bylo třeba vyrobit kvůli přes sedm metrů dlouhé vlečce, nejdelší, která kdy byla na královské svatbě použitá. Její délka způsobila obtíže i těsně před svatebním obřadem v roce 1981, protože při cestě příliš malým kočárek se pomačkala. Ještě před katedrálou ji upravovali její tvůrci, návrháři Elizabeth a David Emanuelovi, píše AFP.

Dvojice návrhářů na videu, jež je součástí výstavy, vzpomínají, jak jim princezna poprvé zavolala. "Byl to jeden z těch okamžiků, kdy víte, že váš život už nikdy nebude jako dřív," říká Elizabeth Emanuelová. Návštěvníci výstavy také například zjistí, kolik švadlen na svatebních šatech pracovalo, nebo že se šaty přes noc zamykaly do trezoru. Tvůrci se museli potýkat i se zvědavostí novinářů, kteří po designu šatů pátrali tak usilovně, že jim návrháři do odpadků podstrčili vzorky látek, které nepoužili, dodává AFP.

Výstava mapuje vývoj stylu Dianina oblékání od mladé slečny po manželku následníka trůnu. Některé šaty na výstavu zapůjčili Dianini synové William a Harry.

Současná panovnice Alžběta II. i její matka měly v oblibě módní výtvory Normana Hartnella, syna majitele londýnských pivnic. Pro monarchii začal šít už ve 30. letech, je autorem Alžbětiných svatebních i korunovačních šatů. Na výstavě jsou k vidění děkovné dopisy, které mu panovnice za oděvy poslala, píše AFP.