Londýn - U mešity na severozápadě Londýna v noci na dnešek narazilo auto do pěších, nejméně dva lidé byli převezeni do nemocnice. Informovala o tom rozhlasová stanice LBC. Policie zatím příčinu incidentu nezná, uvedla nicméně, že zachovává "otevřenou mysl, pokud jde o příčinu srážky".

Server Express informuje o třech zraněných a napsal, že vůz najel do davu v městské části Cricklewood. Podle jednoho ze svědků, na něhož se server odvolává, byl jeden starší muž převezen do nemocnice v bezvědomí, zatímco další dva mladí lidé byli do nemocnice převezeni se zraněními, která je neohrožují na životě. Sami označili akt za úmyslný a "islamofobní".

"Před chvílí najelo auto do davu muslimů při předem promyšleném islamofobním útoku," napsal na twitteru uživatel s přezdívkou SJPeace.

Na místo incidentu ve čtvrti Brent byla kolem 00:35 místního času (01:35 SELČ) přivolána policie. "Řidič na místě nezastavil," uvedla londýnská policie. Oba hospitalizovaní patrně neutrpěli žádná zranění, která by je ohrožovala na životě, potvrdila policie.

Pokud by se ukázalo, že šlo o úmyslný útok namířený proti muslimům, nešlo by v Londýně o první takový incident. V únoru byl na doživotí odsouzen Darren Osborne, který loni v červnu poblíž mešity v severolondýnské čtvrti Finsbury Park najel dodávkou do skupiny muslimů a jednoho z nich zabil. Útok si vyžádal také 12 zraněných. Tehdy se útok stal v době, kdy se Británie stala během tří měsíců svědkem tří islamistických teroristických útoků.