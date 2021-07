V Londýně prší, zápasy Wimbledonu jsou přerušené

Londýn - Potřetí letos narušuje program Wimbledonu počasí. Kvůli dešti byl dnes na trávě v All England Clubu přerušen mimo jiné i zápas třetího kola mezi Karolínou Muchovou a Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou za stavu 2:2 v prvním setu.

Na svůj zápas bude čekat i Barbora Krejčíková. Vítězka Roland Garros má hrát s Anastasijí Sevastovovou z Lotyšska druhý zápas na dvorci číslo tři.

Jistotu, že nastoupí, má Kateřina Siniaková. Její zápas se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou z Austrálie je v plánu jako třetí na centrálním dvorci, na kterém začne program ve 14:30 podle plánu, jelikož se dá hrát pod zataženou střechou.

Kvůli dešti byly letos na londýnském grandslamu zpožděny zápasy prvního kola, protože v pondělí a v úterý se nestihl program odehrát podle plánu.

Kateřina Siniaková si o postup do osmifinále Wimbledonu zahraje na centrálním dvorci. Česká tenistka soubojem se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou z Austrálie uzavře dnešní program na hlavním dvorci londýnského areálu v All England Clubu.

Ve třetím kole v sobotu nastoupí i další dvě Češky. První půjde do hry v poledne českého času na osmnáctce Karolína Muchová proti finalistce z Paříže Anastasii Pavljučenkovové z Ruska. Šampionka Roland Garros Barbora Krejčíková se utká s Anastasijí Sevastovovou z Lotyšska a hrát bude stejně jako předešlá dvě kola na dvorci číslo tři. Jejich zápas je druhý v pořadí.

Siniaková se s Bartyovou utká mezi ženami poprvé. "Věřím, že půjdu na kurt s tím, že můžu určitě vyhrát. Musím ale být víc jak stoprocentní," řekla česká tenistka.

Pokud by se Siniaková postarala o největší překvapení turnaje a Bartyovou vyřadila, mohly by se se svou deblovou partnerkou Krejčíkovou utkat o postup do čtvrtfinále.

Sobotní program:

Centrální dvorec (14:30): Gauffová (20-USA) - Juvanová (Slovin.), Federer (6-Švýc.) - Norrie (29-Brit.), Siniaková (ČR) - Bartyová (1-Austr.) .

Kurt č. 1 (14:00): Raducanuová (Brit.) - Cirsteaová (Rum.), Auger-Aliassime (16-Kan.) - Kyrgios (Austr.), Medveděv (2-Rus.) - Čilič (32-Chorv.).