V Londýně našli na synagoze a obchodech antisemitská graffiti

Londýn - V londýnské čtvrti Camden se na synagoze a několika obchodech, celkem na devíti místech, objevila o svátku chanuka antisemitská graffiti. Neznámý pachatel na zdi nastříkal Davidovu hvězdu a číslice devět a jedenáct, jimiž odkazuje na konspirační teorii, že teroristickými útoky z 11. září 2001 v New Yorku stojí židé. Policie věc vyšetřuje jako rasově motivovaný zločin z nenávisti. Informoval o tom dnes list The Guardian.

"Dokazuje to, že antisemitismus mezi námi přetrvává," napsal o incidentu na twitteru Výbor zástupců britských Židů (Board of Deputies of British Jews). "Doufáme, že se ve věci bude konat a že se pachatelé najdou a budou potrestáni. Zkusme v roce 2020 společnými silami antisemitismus vymýtit," dodal.