V Londýně bude mít světovou premiéru nová bondovka Není čas zemřít

Daniel Craig jako James Bond (druhý zleva) při natáčení filmu No time to die v italské Mateře na snímku z 13. září 2019.

Daniel Craig jako James Bond (druhý zleva) při natáčení filmu No time to die v italské Mateře na snímku z 13. září 2019. ČTK/AP/Fabio Dell'Aquila

Londýn - Za přítomnosti britského prince Charlese a jeho syna Williama má dnes v Londýně světovou premiéru film Není čas zemřít (No Time to Die) ze série o Jamesi Bondovi. V titulní roli se jako agent 007 naposledy objeví britský herec Daniel Craig. Uvedení snímku bylo opakovaně odloženo kvůli pandemii covidu-19.

Jde o poslední snímek z řady 25 filmů o Jamesi Bondovi. Roli tajného agenta 007 ve službách Jejího Veličenstva převzal nyní 53letý Craig po Pierci Brosnanovi a od dílu Casino Royale z roku 2006 si zahrál celkem v pěti bondovkách.

Původní premiéra téměř tříhodinového filmu, jehož náklady se vyšplhaly na 200 milionů dolarů (4,3 miliardy Kč), byla původně plánována na duben 2020. Zhatila ji ale pandemie a s ní spojené restrikce. Britská kina se otevřela v květnu, byť pro návštěvníky stále platí některá omezení.

Snímek režiséra Caryho Joji Fukunagy, známého například minisérií Temný případ (True Detective), slibuje obvyklou bondovskou akční podívanou, automobilové honičky, kaskadérské kousky a také úchvatné exteriéry. Děj zachycuje Bonda, který přeruší svůj idylický odpočinek na Jamajce a vydává se na stopu padoucha vybaveného novou smrtící technologií.

Producentka filmu o agentovi s povolením zabíjet Barbara Broccoliová magazínu HeyUGuys řekla, že tvůrci dosud za Craiga náhradu nemají. Rozhodnutí o tom, kdo příště ztvární hlavní postavu, má podle druhého z producentů Michaela Wilsona padnout nejdříve v následujícím roce. Už teď je ale podle Broccoliové jasné, že James Bond bude i nadále muž.

Britská kina si od bondovky slibují, že pomůže zotavení celého filmového odvětví, které citelně zasáhla pandemie covidu-19. Předprodej vstupenek podle deníku The Guardian naznačuje, že snímek Není čas zemřít by se mohl stát druhým nejvýdělečnějším filmem z celé bondovské série, která trvá skoro 60 let. Jen síť kin Odeon prodala podle agentury Reuters na 175.000 vstupenek, některá kina v očekávání velkého diváckého zájmu posilují personál.

Na plátnech českých kin se film Není čas zemřít objeví ve čtvrtek 30. září.