Mořina (Berounsko) - V lomu Velká Amerika na Berounsku byla dnes dopoledne nalezena mrtvá žena. Zřejmě zahynula při pádu do lomu, okolnosti případu policisté vyšetřují, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.

Policie dostala hlášení o události v 10:45 od záchranné služby. "Zatím neznáme totožnost. Měla by to být žena, která spadla do lomu," uvedla Richterová.

Na místo letěl vrtulník, nakonec však byl podle mluvčí odvolán.