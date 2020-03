V Lombardii zemřelo za den 546 pacientů, Německo má zatím 47 obětí

Berlín - V severoitalské Lombardii, která je nejhůře postižena epidemií nemoci COVID-19, zemřelo za jediný den 546 pacientů nakažených koronavirem. Německý Institut Roberta Kocha (RKI) pak hlásí dalších 2705 potvrzených případů nákazy, počet úmrtí v této souvislosti od pátku narostl o 16. Od začátku šíření viru SARS-CoV-2 se v zemi podle RKI infekce prokázala u 16.662 lidí, z nichž 47 zemřelo. Jiné zdroje ovšem hovoří o více než 19.000 pozitivních testech v Německu i vyšším počtu obětí. Ve Španělsku na nákazu zemřelo dalších více než 300 lidí.

Dnešní počet obětí v Lombardii je nejvyšší od doby, co se zde nákaza začala šířit. Celkový počet obětí tam tak stoupl na 3092. Uvedlo to dnes vedení regionu. Celostátní bilance zatím není k dispozici, ale už nyní je zřejmé, že nejspíš opět bude rekordně vysoká.

Itálie začíná ještě mnohem důsledněji kontrolovat dodržování všech karanténních opatření zavedených kvůli šíření koronaviru, k nimž ode dneška přibyl i zákaz venkovních rekreačních aktivit. V ulicích hlídkují desetitisíce policistů, v Římě vztyčili zátarasy na hlavních dopravních tepnách a zastavují řidiče v autech, některá města se snaží neukázněné občany monitorovat i pomocí dronů. Zástupci nejpostiženějších severoitalských regionů ale stále upozorňují na to, že porušování pravidel karantény je stále na denním pořádku, informovala italská média.

"Na hlavních silnicích ven z města budou posílené hlídky. Tato omezení jsou nutná, protože tu stále máme lidi, kteří pravidla karantény nedodržují," uvedla římská starostka Virginia Raggiová. Podle ní budou kontroly o víkendu ještě pečlivější než během pracovního týdne, protože řada Italů nejspíš bude chtít využít pěkného počasí a vycestovat k moři. To ale podle vládních nařízení není možné, lidé mají vycházet z bydliště jen kvůli cestě za prací, na nákupy či k lékaři.

V Německu křivka ukazující vývoj počtu infikovaných aktuálně míří strmě vzhůru, neboť země aktuálně registruje tisíce nových pacientů denně. Podle statistik agentury Reuters má nyní na 19.000 "aktivních případů" infekce, z databáze americké univerzity Johnse Hopkinse vyplývá ještě o několik stovek vyšší číslo. Oba uvedené zdroje hlásí v Německu více než 60 mrtvých.

Nejhůře zasaženým spolkovým státem je podle údajů RKI jihozápadní Bádensko-Württembersko, kde se na každých 100.000 obyvatel přítomnost koronaviru prokázala u 33 lidí. Podobně je na tom přístavní město Hamburk, kolem 23 nakažených na každých 100.000 obyvatel registrují Berlín, Porýní-Falc a Bavorsko.

Drtivou většinu potvrzených případů nákazy tvoří v Německu muži a ženy ve věku od 15 do 59 let. Pozitivní test na koronavirus zde mělo jen přibližně 400 lidí ve věku 80 a více let, uvádí RKI.

Ve Španělsku umřelo dalších více než 300 lidí s koronavirem

Ve Španělsku zemřelo po nákaze koronavirem už 1326 lidí, oznámilo dnes španělské ministerstvo zdravotnictví. Nová bilance je o více než 300 případů vyšší než ta páteční, kdy bylo hlášeno 1002 úmrtí. Počet potvrzených případů infekce za uplynulý den narostl o bezmála 5000 na celkových 24.926, informovala agentura Reuters. Nárůst čísel oproti předchozímu dni je dnes markantnější než při minulém hlášení, v pátek se bilance zvýšila o 235 mrtvých.

Co do počtu lidí, u nichž se v zemi prokázala přítomnost koronaviru, je nyní Španělsko v globálním srovnání třetí za Čínou a Itálií. V Číně už je ovšem skoro 72.000 z celkových více než 81.000 pacientů označováno za uzdravené, zatímco ve Španělsku bylo takto hodnoceno jen přibližně 1600 případů.

Nejsilněji nákaza zasahuje hlavní město Madrid a jeho okolí, kde už evidovali 8921 infikovaných, přes 4200 případů hlásilo Katalánsko. Některé nemocnice, zejména v madridském regionu, mají podle místních médií problém vypořádat se s náporem pacientů. Úřady hovoří o tom, že část jednotek intenzivní péče se blíží limitu svých možností, napsala agentura AP.

Kvůli novému koronaviru byl ve středu vyhlášen stav nouze i v sousedním Portugalsku, kde dnes úřady evidovaly už 1280 infikovaných, tedy o 221 více než v pátek. Ve vážném stavu je 35 pacientů s COVID-19, zatímco počet úmrtí na tuto nemoc se za den v zemi zdvojnásobil na aktuálních 12.

Ve Švýcarsku nakažených koronavirem přibylo o čtvrtinu na 6113

Ve Švýcarsku přibylo za jeden den 1273 nových případů nákazy koronavirem, bilance se zvedla o čtvrtinu a jde o zatím nejvyšší nárůst od začátku epidemie. Celkem je infikovaných 6113, 56 lidí zemřelo. Informoval o tom dnes Spolkový zdravotnický úřad (BAG). Nejvážnější situace je v kantonu Ticino, který hraničí s Itálií.

V Ticinu nyní mají 258 nemocných na 100.000 obyvatel, druhou nejvyšší míru nákazy zaznamenali lékaři v kantonu Vaud, kde leží i město Lausanne. Švýcarská armáda dnes do Ticina dovezla zásilku s 50 ventilátory, které mají pomoci s péčí o pacienty v kritickém stavu na jednotkách intenzivní péče.

Podle BAG u nových případů nákazy šlo z poloviny o lidi mladší 51 let.

V Rakousku se počet nakažených blíží 3000

V Rakousku od pátku přibylo dalších 426 potvrzených případů nákazy koronavirem, a celkem tak už bylo pozitivně testováno 2814 lidí. Informovalo o tom dnes ministerstvo zdravotnictví. Nejvíce nemocných (575) je stále v Tyrolsku, které sousedí s Itálií, druhý nejvyšší počet infikovaných mají Horní Rakousy (548), 359 nakažených je ve Vídni. Osm pacientů s koronavirem zemřelo.

V Nizozemsku přibylo 637 pacientů s koronavirem a 30 mrtvých

Nizozemsko eviduje už 3631 lidí, kteří se nakazili koronavirem, a 136 smrtelných případů nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje. Informovala o tom agentura Reuters poté, co nizozemské úřady ohlásily, že přítomnost viru se od pátku prokázala u dalších 637 lidí a že dalších 30 infikovaných v zemi zemřelo. Vláda také nově oznámila nasazení armády kvůli transportu pacientů z nejhůře zasažené oblasti.

V Rusku přibylo 50 nakažených, úřady mírní obavy obyvatel

Počet Rusů nakažených koronavirem se za posledních 24 hodin zvýšil o dalších padesát a přesáhl tři stovky. Oznámilo to dnes ruské ministerstvo zdravotnictví. Jedna žena nemoci COVID-19 podlehla. Největším centrem nákazy je Moskva a její okolí, nové případy ohlásil i Petrohrad.

Státem kontrolovaná ruská média se snaží mírnit obavy obyvatel z nekontrolovaného šíření nákazy, spíš než informace o nových nakažených média publikují zprávy o propuštěných z nemocnic, o práci na vývoji nových účinných léků, o připravenosti nemocnic a rozšiřující se výrobě roušek a respirátorů. Nemálo Rusů podle novinářů o oficiálních statistikách pochybuje.

Ministryně zdravotnictví Taťjana Golikovová dnes dokonce prohlásila, že počet plicních onemocnění se nyní v některých částech Ruska snižuje. Ani podle Kremlu žádný důvod k obavám a panice není. Úřady opakovaně ujišťují veřejnost, že potravin a léků je v distribuci dostatek. Podle agentury Interfax lidé zejména ve velkých ruských městech horečně nakupují.

Ve Finsku mají první oběť, staršího pacienta

Ve Finsku mají první oběť koronaviru. Podle úřadů zemřel starší pacient v Helsinkách. Případů nákazy je nyní 521, o 71 více než v pátek. Informoval o tom dnes finský institut národního zdraví (THL).

"Je to velice politováníhodné, ale nikoli překvapivé," uvedl THL ve svém prohlášení.

Ve Finsku testy prvního člověka s koronavirem odhalily už 30. ledna, počet případů se ale začal zvyšovat až v březnu. V prvním březnovém týdnu byly nakažených pouze dvě desítky, pak ale infikovaných začalo násobně přibývat.

Malta se uzavřela do izolace, kvůli koronaviru končí všechny lety

Malta ode dneška uzavřela svůj vzdušný prostor, a 490.000 obyvatel ostrovního státu nyní proto bude kvůli pandemii koronaviru v izolaci. Informoval o tom list Times of Malta. Malta nyní registruje 73 lidí s nemocí COVID-19, kterou koronavirus způsobuje.

Mezinárodní letiště bude od nynějška přijímat jen nákladní letadla, stroje humanitárních organizací a odbaví i letadla, která by případně vyslaly zahraniční státy pro své občany, kteří na Maltě uvázli. Na ostrově jsou stále stovky cizinců.

Na Maltě za poslední den přibylo devět nakažených koronavirem a celkový počet případů je tak stále poměrně nízký - 73. Na ostrově přesto platí poměrně přísná opatření: od úterý jsou zavřené bary, obchody i restaurace, ve školách se neučí. Turistický ruch, který představuje pro Maltu hlavní zdroj příjmů, se prakticky zastavil.

Gruzie a Kyrgyzstán vyhlásily kvůli koronaviru stav nouze

Gruzie s okamžitou platností zavedla na území celého státu stav nouze. Na návrh vlády ho dnes vyhlásila prezidentka Salome Zurabišviliová. Ke stejnému kroku přikročil středoasijský Kyrgyzstán. V ukrajinské metropoli Kyjevě zastavují s platností od neděle městskou hromadnou dopravu.

Nouzový stav posílí pravomoci gruzínské vlády v boji s šířící se nákazou, policie bude mít právo zakročit proti osobám porušujícím karanténu. Letecká, železniční i autobusová osobní doprava je omezena, úřady dostaly právo zabavovat v případě nutnosti osobní a firemní majetek. Shromáždění víc než deseti lidí je zakázáno. Porušování pravidel nouzového stavu se bude trestat pokutou, v případě opakování i vězením, uvádí prezidentský dekret.

Stav nouze na území celého státu dnes vyhlásil i kyrgyzský prezident Muhammedkalyj Abylgazijev. Nařízení má platit měsíc.

V Kyrgyzstánu je evidováno 12 nemocných, v Gruzii 44. Úmrtí si údajně dosud v těchto zemích nákaza nevyžádala.

Režim karantény dnes posílila kyjevská radnice. S platností od neděle se v ukrajinské metropoli zastaví městská hromadná doprava, povoleno bude pouze zásobování a fungování záchranných služeb. Podle ministra vnitra Arsena Avakova vláda uvažuje o uzavření všech podniků kromě "kriticky důležitých". Část výrobních provozů změní výrobní programy tak, aby uspokojila rostoucí potřeby zdravotníků, řekl Avakov. Na Ukrajině je 41 nakažených, čtyři lidé zemřeli.