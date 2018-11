Praha - Fotbalisté Juventusu Turín, Bayernu Mnichov, Manchesteru City a Ajaxu Amsterodam si můžou ve středečních zápasech Ligy mistrů předčasně zajistit postup do osmifinále. Naopak o šanci na play off může ve čtvrtém kole přijít Hoffenheim, kde působí český obránce Pavel Kadeřábek.

Nejblíže k postupu má Juventus, který ve skupině H ještě neztratil ani bod a navíc ani jednou neinkasoval. Proto mu v utkání proti Manchesteru United stačí získat bod. Pokud by turínský celek, kam v létě z Realu Madrid přišla i někdejší hvězda United Cristiano Ronaldo, vyhrál, pojistil by si postup z prvního místa.

"Bude to těžký a pro mě hlavně emotivní zápas," řekl v rozhovoru pro server uefa.com záložník Paul Pogba, který pro změnu před dvěma lety přišel do United právě z Juventusu. "Na Old Trafford už se cítím jako doma, ale doma jsem stále i v Juventusu. V Turíně jsme udělal jako hráč velký krok dopředu," dodal.

O obou postupujících může být rozhodnuto ve skupině E. Ajaxu zajistí osmifinále výhra na hřišti Benficy Lisabon, jejíž prohra může posunout do play off Bayern, pokud si poradí s AEK Atény. Pro německého mistra by mělo jít o formalitu, protože z deseti pohárových zápasů s řeckými kluby osmkrát vyhrál a jen dvakrát remizoval. AEK navíc zatím ve skupině nezískal ani bod.

Vedoucí celek skupiny F Manchester City nastoupí proti Šachtaru Doněck a pokud zvítězí, může ho do osmifinále posunout prohra Hoffenheimu v Lyonu. Německý nováček naopak věří, že ve Francii se už konečně dočká prvního vítězství v Lize mistrů, které by ho navíc udrželo ve hře o postup.

"Víme, že musíme vyhrát, a podle toho také k zápasu přistoupíme," prohlásil trenér Julian Nagelsmann, pod jehož vedením Hoffenheim v úvodních třech kolech prestižní soutěže získal dva body.