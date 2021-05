V lize se rozhodne o pátém místě, Slavia chce udržet neporazitelnost

Praha - Sobotní 34. kolo uzavře sezonu první fotbalové ligy. O mistrovi i všech třech sestupujících už je rozhodnuto a z hlavních otazníků zbývá vyřešit už jen to, které z mužstev skončí na pátém místě a jako poslední se kvalifikuje do evropských pohárů. Nejblíže k tomu má Plzeň, bez ohledu na další výsledky jí stačí uhrát bod v Opavě. Mistrovská Slavia se pokusí prodloužit rekordní sérii ligové neporazitelnosti už na 46 utkání a jako druhý tým v samostatné historii projít sezonou nejvyšší soutěže bez prohry. Po zápase červenobílí převezmou trofej pro šampiona.

Plzeň v minulém kole doma porazila Ostravu 4:0 a po třech soutěžních prohrách po příchodu trenéra Michala Bílka poprvé zvítězila. Viktoria má na pátém místě tříbodový náskok před šestým Libercem a sedmým pardubickým nováčkem. Nad Opavou, která coby poslední tým tabulky už jistě sestoupí, Západočeši v lize pětkrát za sebou vyhráli.

"Výsledek s Ostravou byl příslibem do dalších dní. Věřím, že minimálně ten důležitý bod v Opavě získáme a splníme cíl, kvůli němuž jsme do Plzně s Michalem Bílkem přišli. Musíme ten bod udělat stůj co stůj a já věřím, že vyhrajeme," řekl asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth.

Liberec potřebuje k posunu na páté místo porazit doma Olomouc a zároveň doufat, že Plzeň překvapivě prohraje v Opavě. Pardubice mají ještě menší šanci. Východočeši by k páté příčce museli v domácím azylu v Ďolíčku zdolat třetí Jablonec a věřit, že Plzeň nezíská ani bod a Liberec uhraje maximálně remízu. Při bodové rovnosti s Západočechy by Pardubičtí měli lepší vzájemnou bilanci, v případné minitabulce tří týmů by na tom byl nejlépe Liberec.

"Nad evropskými poháry nepřemýšlíme. Musela by se sejít spousta výsledků, nemáme to ve vlastních rukách. Chceme se ale na závěr sezony vytáhnout proti silnému soupeři," uvedl asistent pardubického trenéra Jiří Krejčí. "Pořád ještě máme šanci na páté místo, i když malou. Takže půjdeme proti Olomouci jednoznačně za vítězstvím a uvidíme, co z toho bude," doplnil liberecký asistent Pavel Medynský.

Slavia už na začátku května získala třetí titul po sobě a v minulém týdnu vyhrála i domácí pohár. Červenobílí budou v posledním kole proti Českým Budějovicím usilovat o prodloužení rekordní série bez prohry a udržení neporazitelnost v celé sezoně, což se v samostatné lize dosud povedlo jen Spartě v ročníku 2009/10. Slávisté po závěrečném domácím utkání převezmu mistrovský pohár, oslavy v Edenu ale budou kvůli opatřením proti koronaviru omezené.

"Udržet neporazitelnost je velkou motivací, nás i celý tým to hodně láká. Je to výjimečná věc, musí se všechno sejít a moc často se to nestává. Sezona byla unikátní, tak by bylo dobré to dotáhnout do konce bez prohry," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Sparta už v minulém kole získala jistotu druhého místa a na Letné se rozloučí se sezonou duelem se sestupujícím Brnem. Příbram, která jako třetí opustí ligu, nastoupí v Teplicích. Čtvrté tým tabulky Slovácko přivítá trápící se Zlín a osmá Ostrava bude ve slezském derby hostit Karvinou. O nic zásadního už nepůjde ani v zápase Mladé Boleslavi s Bohemians 1905.

Všech devět utkání kola má v sobotu jednotný výkop v 17:00. Kapacita hlediště stadionů může být po částečném rozvolnění diváckých omezení zaplněna stejně jako před týdnem z 20 procent.

Hlasy před zápasy 34. kola první fotbalové ligy

Slavia Praha (v tabulce: 1.) - Dynamo České Budějovice (12.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Udržet neporazitelnost v ligové sezoně je velkou motivací. Šňůra se pořád natahuje, nás i celý tým to hodně láká. Je to výjimečná věc, musí se všechno sejít a moc často se to nestává. Sezona byla unikátní, tak by bylo dobré to dotáhnout do konce bez prohry. Cíl je to velký, je to týmová věc, takže ji stavím výš než individuální trofej pro krále střelců."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Čeká nás poslední kolo, které odehrajeme v Edenu, proti Slavii to bude mimořádně těžké utkání. Soupeř má obrovskou kvalitu, s předstihem si zajistil titul, což o něčem svědčí. Pokusíme se jim překazit oslavy."

Sparta Praha (2.) - Zbrojovka Brno (16.)

Zdeněk Bečka (asistent trenéra Sparty): "Motivací v posledním zápase sezony je výhra. Chceme se rozloučit se skvělými diváky vítězstvím a potvrdit triumf z Bohemky, kterým jsme si zajistili druhé místo. Chtěli bychom navázat na ten výkon, i když víme, že nebyl bez chyb. Brno nedá kůži zadarmo a bude se chtít dobře rozloučit s ligou. Vždy je to ale o nás a našem přístupu. Věřím, že k tomu přistoupíme dobře a vyhrajeme."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Utkání proti Spartě je motivací samo o sobě. V zápasech s týmy silné trojky se hráči mohou ukázat a případně zaujmout. Snažíme se nachystat tým co nejlépe, protože v každém utkání o něco jde. Samozřejmě dobře víme, jak těžký to bude zápas, protože Sparta pod novým trenérem ještě doma v lize neztratila body."

FK Pardubice (7.) - FK Jablonec (3.)

Jiří Krejčí (asistent trenéra Pardubic): "Nad evropskými poháry nepřemýšlíme. Musela by se sejít spousta výsledků, nemáme to ve vlastních rukách. Chceme ale sezonu zakončit s co nejvyšším počtem bodů, proto toužíme uspět v posledním kole. Hrajeme proti Jablonci, který má skvělou sezonu. Právě to, že se chceme vytáhnout proti tak silnému soupeři, pro nás bude motivace."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Tyhle konce sezony jsou už někdy takové trochu méně koncentrované, ale zase nechceme, abychom udělali ostudu. Jedeme tam s tím, že jako v každém zápase venku chceme bodovat. Pardubice jsou asi největší překvapení ročníku, prakticky ještě bojují o pohárovou Evropu. Sestava se jim moc nemění. Nehrají sice ve svém domácím prostředí, ale na Bohemce se jim daří a moc zápasů tam neztratili. Chceme sezonu zakončit důstojným výkonem a poprat se o vítězství."

1. FC Slovácko (4.) - Fastav Zlín (14.)

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Máme jisté čtvrté místo v tabulce, ale to neznamená, že jdeme poslední zápas jen odehrát. Naopak. Motivace je pořád velká, jde o derby a my mu přikládáme velkou důležitost. Cítím i na hráčích, že chtějí uspět. Výkonnost máme, bude to jen otázka koncentrace a přístupu."

Jan Jelínek (trenér Zlína): "Bude to pro nás velmi těžký zápas na závěr sezony. Slovácko je ve velké pohodě, vybojovalo si poháry, bude favoritem derby. Tohle všechno si uvědomujeme, ale rádi bychom se v posledním zápase pokusili ukončit dlouhou sérii bez vítězství. Cesta k tomu povede přes nasazení a bojovnost jako v minulém utkání, ale musíme přidat více fotbalovosti a agresivity."

SFC Opava (18.) - Viktoria Plzeň (5.)

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Přijede k nám velmi kvalitní tým, jeden z nejlepších v republice. Plzeň neměla úplně dobré období, ale pořád je to pro mě velký klub. Čeká nás poslední zápas, končí spousta hráčů. Pro Plzeň je to jediná šance, jak se může dostat do pohárů. Chybí jim bod, takže do toho půjdou naplno, ale my bychom se s diváky moc rádi rozloučili výhrou. Kdyby to bylo proti Plzni, byla by to pro nás i pro diváky svým způsobem satisfakce po tom složitém roce. Uděláme vše pro to, abychom uspěli."

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Výkon i výsledek s Ostravou (4:0) byly určitým příslibem do dalších dní. Věřím, že ten důležitý minimálně bod v Opavě získáme a splníme cíl, kvůli němuž jsme do Plzně s (hlavním koučem) Michalem Bílkem přišli. Opava je pro nás trošku nečitelná, protože teď dává hodně šanci hráčům, kteří úplně tolik nehráli. Musíme ten bod udělat stůj co stůj a já věřím, že vyhrajeme."

Slovan Liberec (6.) - Sigma Olomouc (10.)

Pavel Medynský (asistent trenéra Liberce): "Olomouc má velmi zkušené mužstvo v čele s Hubníkem, Breitem, Benešem nebo Vepřekem, ale určitě nenaplnila cíle a nedosáhla na mety, které si v klubu vytyčili. Teď už sice nemají kvůli marodce ideální sestavu a v tabulce už v podstatě o nic nehrají, ale když je to poslední zápas v sezoně, neprodají kůži lacino. My naopak pořád ještě máme šanci na páté místo, i když malou. Takže půjdeme jednoznačně za vítězstvím a uvidíme, co z toho bude."

Milan Kerbr (asistent trenéra Olomouce): "Liberec je stále ve hře o poháry, i když se musí ohlížet na výsledek Plzně v Opavě. Ale i tak jim jde o hodně. Půjdou do toho s plnou sestavou a na 100 procent. Přestože máme hodně zraněných hráčů, nejdeme do Liberce prohrát. Já jsem domluven s trenérem, že bych mohl naskočit na poslední tři minuty a rozloučit se tak s kariérou v místě, kde jsem toho hodně odehrál."

Baník Ostrava (8.) - MFK Karviná (11.)

Jan Baránek mladší (asistent trenéra Ostravy): "Máme velký závazek k fanouškům a chceme jim ukázat, že nepovedený zápas v Plzni byl jen ojedinělý výpadek. Karviná praktikuje jednoduchý, přímočarý fotbal, mají hodně zkušených hráčů, ale i pár šikovných mladších kluků. Ale nemůžeme se dívat na soupeře, budeme ho chtít přehrát naším stylem a sezonu zakončit vítězně."

Jan Baránek starší (asistent trenéra Karviné): "Do zápasu půjdeme určitě v lepším rozpoložení než Baník, který bude chtít poslední duel před svými fanoušky na tribunách v této sezoně zvládnout. Říká se, že derby nemá favorita, a i tak to může být. Na druhou stranu si myslím, že Baník je před utkáním přeci jen mírný favorit. V Ostravě půjde o prestiž a celkové umístění."

FK Mladá Boleslav (13.) - Bohemians Praha 1905 (9.)

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Věřím, že hráči navážou na výkon i výsledek v Olomouci a důstojně tak uzavřou ligovou sezonu ke spokojenosti fanoušků. Bohemka už stejně jako my o nic nehraje, ale myslím si, že by to mohlo být atraktivní utkání plné branek."

Erich Brabec (asistent trenéra Bohemians): "Myslím, že teď už jde Boleslav nahoru a kvalita kádru se projevuje. Ohromně jim pomohl návrat Marka Matějovského, který dělá celou hru týmu. Rozehrál se také Jaromír Zmrhal. Kvalitou disponovali už na startu jarní části, ale nebyli zkrátka zvyklí hrát o sestup. Předpokládám, že trenér Jarolím postaví nejsilnější možnou jedenáctku a bude chtít zápas vyhrát. Rozhodně neočekávám, že by dostali šanci jen ti hráči, u kterých je jasné, že budou v Boleslavi působit i příští sezonu."

FK Teplice (15.) - 1. FK Příbram (17.)

Josef Dvorník (asistent trenéra Teplic): "Příbram nezvládla minulé kolo s Pardubicemi a sestupuje do druhé ligy. Předpokládám ale, že bude chtít zakončit své působení v nejvyšší soutěži vítězně. My se budeme chtít po našem slabším výkonu v Karviné fanouškům trochu revanšovat a chceme zápas s Příbramí zvládnout zápas za tři body. Bude to i rozlučka našeho klubu s Admirem Ljevakovičem."

Jozef Valachovič (trenér Příbrami): "Tím, že jsme doma nedokázali porazit Pardubice, jsme přišli o možnost si to s Teplicemi rozdat na férovku v posledním kole. Bohužel pro nás ligová soutěž končí a už nemáme šanci hrát o záchranu, ale samozřejmě se chceme rozloučit co nejlépe."