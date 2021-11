V Lize mistrů si můžou zajistit postup Manchester City, PSG nebo Real

Praha - Předposlední 5. kolo základních skupin fotbalové Ligy mistrů dnes nabídne šlágr mezi Manchesterem City a Paris St. Germain. Oba týmy si mohou zajistit postup do osmifinále. Ze skupiny D můžou účast mezi nejlepšími 16 celky soutěže vybojovat Real Madrid, Inter Milán nebo Šeriff Tiraspol. O start v jarní vyřazovací fázi Ligy mistrů se v přímém souboji utkají Sporting Lisabon s Dortmundem, dál může jít i Porto.

Manchesteru City stačí v repríze semifinále posledního ročníku k zajištění postupu neprohrát, do osmifinále ho posune i jakákoli ztráta Clubu Bruggy s Lipskem. PSG půjde dál i v případě porážky, pokud Bruggy prohrají. "Musíme tam jet s touhou zvítězit. Cílem je postup, s tím do Manchesteru poletíme," citoval web uefa.com trenéra francouzského celku Mauricia Pochettina, jehož svěřenci doma na konci září porazili anglického mistra 2:0.

Na zápas je připraven také obránce Sergio Ramos, který zatím od červencového příchodu do Paris St. Germain neodehrál jediný zápas. Pětatřicetiletého mistra světa a Evropy, jenž Pařížany posílil jako volný hráč po konci v Realu Madrid, dosud do hry nepustilo vleklé zranění lýtka.

Lipsko do Belgie odcestuje bez trenéra Jesseho Marsche a kapitána Pétera Gulácsiho. Americký kouč měl den před zápasem pozitivní test na koronavirus, přestože je plně očkován, a musel do izolace. Brankáři Gulácsimu vyšel pozitivně kontrolní antigenní test a na potvrzení výsledku PCR testem zatím čeká. Tým v Bruggách povede asistent Achim Beierlorzer.

Real Madrid se představí na hřišti Šeriffu Tiraspol, jemuž chce oplatit šokující domácí porážku 1:2. Výhra by oba celky posunula dál, Šeriff by ale zároveň musel doufat v prohru Interu Milán doma proti Šachtaru Doněck. Naopak úřadující italský mistr v případě triumfu nad Šachtarem a klopýtnutí Šeriffu oslaví první postup ze skupiny Ligy mistrů od sezony 2011/12. "Máme velkou šanci, aby se nám to znovu povedlo," prohlásil kouč Interu Simone Inzaghi.

Stoprocentní Liverpool při postupové jistotě přivítá na Anfieldu Porto, které v prvním duelu rozstřílel 5:1. Portugalský celek musí k zajištění osmifinále zdolat "Reds" a současně doufat v prohru Atlética Madrid s AC Milán.

Přestože italské mužstvo je ve skupině s jedním bodem poslední, stále je ve hře o postup z druhého místa. "Musíme se poučit ze sobotní porážky na hřišti Fiorentiny (3:4). Šance na osmifinále není velká, ale chceme v soutěži zanechat dobrý dojem," uvedl trenér AC Milán Stefano Pioli.

V přímém souboji o postup z druhé pozice se ve skupině C utkají Sporting Lisabon s Dortmundem. Borussii stačí jakákoli výhra, zatímco úřadující portugalský mistr musí zvítězit minimálně o dvě branky, jelikož v prvním duelu v Německu prohrál 0:1. "Důležité je, že to máme ve vlastních rukách, ale nesmíme si dělat falešné naděje. Dortmund je velmi zkušený tým, který se s podobnými situacemi umí vyrovnat. My se ale nevzdáme," konstatoval kouč Sportingu Rúben Amorim.

Ajax Amsterodam, který má jistý postup a plný počet bodů, se představí proti obhájci tureckého titulu Besiktasi. Istanbulský celek úvodní čtyři duely ve skupině prohrál.

Středeční program:

18:45 Besiktas Istanbul - Ajax Amsterodam, Inter Milán - Šachtar Doněck,

21:00 Atlético Madrid - AC Milán, Club Bruggy - RB Lipsko, Liverpool - FC Porto, Manchester City - Paris St. Germain, Sporting Lisabon - Borussia Dortmund, Šeriff Tiraspol - Real Madrid.