V Lize mistrů se rozhodne o postupu ve skupině D, Leverkusen hraje o třetí místo

Praha - Úterní program 6. kola skupinové fáze Ligy mistrů určí postupující z vyrovnané skupiny D, ze které stále mohou projít do jarního play off všechny týmy. Radovat se budou případní vítězové duelů Sporting Lisabon - Frankfurt a Marseille - Tottenham, přičemž portugalskému a anglickému celku stačí i remíza. Ve skupině B bude Leverkusen s českými reprezentanty Adamem Hložkem a Patrikem Schickem na dálku bojovat s Atléticem Madrid o třetí místo a účast v Evropské lize.

Leverkusen přivítá na domácím stadionu lídra skupiny Bruggy a potřebuje nejen vyhrát, ale také bodovou ztrátu Atlética v Portu. Bayeru se ale ani po příchodu nového kouče Xabiho Alonsa nedaří. V sobotu prohrál 0:2 v Lipsku a v lize je až na 16. místě, navíc nevyhrál pět soutěžních zápasů v řadě.

"Přesto věřím, že jsme na správně cestě. Brzy ukážeme lepší tvář, tým je dostatečně kvalitní a všichni táhnou za jeden provaz. Poslední výsledky nás nezlomí," řekl španělský trenér. Jeho tým se pokusí napravit zářijovou porážku 0:1 z Brugg, které v případě vítězství uhájí první místo ve skupině.

O postupujících do jarní fáze milionářské soutěže je rozhodnuto také ve skupinách A a C. Pozornost tak poutá nezvykle vyrovnané "déčko", ve kterém první Tottenham a poslední Marseille dělí pouhé dva body. Oba celky jdou do vzájemného duelu v odlišném rozpoložení - zatímco Tottenham v sobotu otočil duel na hřišti Bournemouthu (3:2), Marseille přišla o dvoubrankové poločasové vedení a ve Štrasburku remizovala 2:2.

"Taková ztráta nás samozřejmě mrzí, ale na úterní utkání to nebude mít žádný vliv. Všichni jsou maximálně motivovaní," ujistil trenér francouzských vicemistrů Igor Tudor. Podobně vidí utkání na Stade Vélodrome i jeho protějšek Antonio Conte. "Pro nás je to jako finále. Poslední ligové vítězství je pro nás strašně důležité, ještě víc nás to povzbudí," uvedl italský kouč, který ale bude kvůli vyloučení v posledním kole na lavičce "Kohoutů" chybět.

Sporting první dva zápasy ve skupině zvládl, včetně výhry 3:0 ve Frankfurtu. Z dalších tři duelů ale získal pouze bod, který by mu v posledním zápase k postupu stačil. Eintracht by při remíze mohl pomýšlet alespoň na Evropskou ligu, kterou v minulé sezoně ovládl. "Něco takového můžeme řešit po zápase, ale momentálně máme jediný cíl, a to zvítězit v Lisabonu. Pouze tři body nás posunou dál," řekl trenér Oliver Glasner.

Úterní program:

18:45 FC Porto - Atlético Madrid, Bayer Leverkusen - FC Bruggy,

21:00 Liverpool - Neapol, FC Rangers - Ajax Amsterodam, Bayern Mnichov - Inter Milán, Viktoria Plzeň - FC Barcelona, Sporting Lisabon - Eintracht Frankfurt, Olympique Marseille - Tottenham.