V Lize mistrů může slavit postup Barcelona nebo obhájce Liverpool

Praha - Fotbalová Liga mistrů může ve středu poznat další účastníky osmifinále. Ve skupině F, ve které pražská Slavia přivítá proti Interu Milán, budou proti sobě hrát o postup Barcelona s Dortmundem. Místo v play off si může zajistit například také obhájce Liverpool, Chelsea nebo poprvé po šesti letech také Valencie.

Barcelona v minulém kole remizovala 0:0 se Slavií a poprvé po sedmi letech doma vyšla střelecky naprázdno, ale fanoušky si může ve středu udobřit předčasným postupem. Katalánský celek vede tabulku o bod před Dortmundem a pokud ve vzájemném utkání zvítězí, projde do osmifinále z prvního místa.

Zatímco Dortmund do play off posune pouze vítězství, Barceloně může stačit i remíza, pokud Slavia uhraje nerozhodný výsledek s Interem. A kdyby Pražané doma v Edenu nad italským soupeřem zvítězili, mohli by si Lionel Messi a spol. dokonce dovolit i prohrát.

Ve skupině E Liverpool přivítá Neapol, která mu v prvním kole Ligy mistrů připravila dosud jedinou soutěžní porážku v této sezoně. Italský celek trenéra Carla Ancelottiho ale od té doby příliš radosti nezažil a aktuálně už šest souětžních zápasů nevyhrál.

Přesto si Neapol může v předposledním kole zajistit postup, pokud v Anglii vyhraje, případně když Salcburk ztratí s Genkem. Stejně je na tom i Liverpool, který si navíc v případě vítězství pojistí i první místo ve skupině. Salcburk k udržení naděje na osmifinále potřebuje zvítězit.

Liverpoolu by měl pomoci i návrat kanonýra Muhammada Salaha. Egyptský útočník, který je se třemi góly spolu s Alexem Oxladem-Chamberlainem nejlepším střelcem týmu v Lize mistrů, téměř dva týdny netrénoval a v sobotu se objevil na lavičce při utkání s Crystalem Palace.

První osmifinálovou účast v historii klubu má na dosah Lipsko, kde působí český útočník Patrik Schick. Německý celek si navíc výhrou nad Benficou Lisabon může zajistit postup z prvního místa skupiny G. Šestileté čekání na play off může ukončit ve skupině H Valencie, ale na postup pomýšlí i její soupeř Chelsea.

Zajímavosti před zápasy 5. kola základních skupin fotbalové LM Skupina E: Genk - Salcburk Výkop: středa 27. listopadu 21:00 Rozhodčí: Gestranius - Aravirta, Alakare (všichni Fin.) - Kamphius (video, Niz.) Bilance: 1 0-0-1 (2:6) Zajímavosti: - Genk už nemůže postoupit do osmifinále - Salcburk udrží ve hře o postup jen výhra, remíza mu zajistí třetí místo znamenající přesun do Evropské ligy - Genk v LM poprvé povede nový trenér Wolf - prohra 2:6 z prvního zápasu byla pro Genk nejvyšší pohárovou porážkou od rekordního debaklu 0:7 s Valencií v roce 2011 - devatenáctiletý Haaland (Salcburk) je se 7 góly nejlepším střelcem Ligy mistrů Liverpool - Neapol. Výkop: středa 27. listopadu 21:00 Rozhodčí: Del Cerro - Yusta, Alonso - Sánchez (video, všichni Šp.) Bilance: 5 2-1-2 (4:4) Zajímavosti: - Liverpool i Neapol si můžou výhrou zajistit postup do osmifinále - oba celky do play off posune také ztráta Salcburku s Genkem - obhájce Liverpool vyhrál 5 posledních zápasů v LM, celkem doma neprohrál 24 pohárových zápasů (18 výher, 6 remíz) - Neapol z posledních 8 pohárových zápasů venku jen 2 vyhrála (3 remízy, 3 prohry) - Neapol v Anglii ještě nikdy nevyhrála (2 remízy, 6 proher) Tabulka: 1. Liverpool 4 3 0 1 10:7 9 2. Neapol 4 2 2 0 6:3 8 3. Salcburk 4 1 1 2 12:10 4 4. Genk 4 0 1 3 4:12 1 Skupina F: FC Barcelona - Borussia Dortmund. Výkop: středa 27. listopadu 21:00 Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Letexier (video, všichni Fr.) Bilance: 3 1-2-0 (3:1) Zajímavosti: - Barceloně výhra zajistí postup z prvního místa, do play off projde, i pokud oba zápasy ve skupině skončí remízou nebo když Slavia porazí Inter Milán - Dortmund do play off posune vítězství - Barcelona v minulém kole hrála 0:0 se Slavií a ve skupině LM doma nedala gól poprvé od prosince 2012 - Dortmund vyhrál jen 3 z posledních 14 pohárových zápasů venku (4 remízy, 7 proher) - Dortmund vyhrál jen 1 z 15 pohárových zápasů ve Španělsku (5 remíz, 9 proher) Tabulka: 1. FC Barcelona 4 2 2 0 4:2 8 2. Dortmund 4 2 1 1 5:4 7 3. Inter Milán 4 1 1 2 6:6 4 4. Slavia Praha 4 0 2 2 2:5 2 Skupina G: Zenit Petrohrad - Lyon, Výkop: středa 27. listopadu 18:55 Rozhodčí: Orsato - Manganelli, Giallatini - Guida (video, všichni It.) Bilance: 3 2-1-0 (6:2) Zajímavosti: - Petrohrad udrží ve hře o postup jen výhra - Lyon si výhrou zajistí postup do osmifinále - Petrohrad doma v 6 pohárových zápasech se soupeři z Francie ještě neprohrál (4 výhry, 2 remízy) - Petrohrad doma vyhrál 12 z posledních 15 pohárových zápasů (1 remíza, 2 prohry) - Lyon prohrál jen 3 z posledních 16 pohárových zápasů (6 výher, 7 remíz) Lipsko - Benfica Lisabon. Výkop: středa 27. listopad 21:00 Rozhodčí: Gil - Barbero, Nevado - Martínez (video, všichni Šp.) Bilance: 1 1-0-0 (1:0) Zajímavosti: - Lipsku k prvnímu postupu do osmifinále stačí remíza, nebo pokud Petrohrad ztratí s Lyonem - Benficu ve hře o postup udrží jen vítězství - Lipsko vyhrálo 5 posledních soutěžních zápasů se skóre 24:4 - za Lipsko by už mohl nastoupit uzdravený český útočník Schick - Benfica vyhrála jen 2 z dosavadních 25 pohárových zápasů v Německu (6 remíz, 17 proher) Tabulka: 1. Lipsko 4 3 0 1 6:4 9 2. Lyon 4 2 1 1 7:4 7 3. Zenit Petrohrad 4 1 1 2 5:6 4 4. Benfica Lisabon 4 1 0 3 5:9 3 Skupina H: Valencie - Chelsea Výkop: středa 27. listopadu 18:55 Rozhodčí: Zwayer - Schiffner, Achmüller - Stegemann (video, všichni Něm.) Bilance: 7 1-3-3 (5:9) Zajímavosti: - Valencii i Chelsea zajistí výhra postup do osmifinále - Valencie si v letech 2000 a 2001 zahrála finále Ligy mistrů, ale v osmifinále naposledy byla v roce 2013 - Valencie doma vyhrála 13 z posledních 18 pohárových zápasů (5 proher) - Chelsea v posledních 9 pohárových zápasech venku neprohrála (7 výher, 2 remízy) - Chelsea ve 3 dosavadních zápasech ve Valencii neprohrála (2 výhry, 1 remíza) Lille - Ajax Amsterodam Výkop: středa 27. listopadu 21:00 Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp - Dingert (video, všichni Něm.) Bilance: 1 0-0-1 (0:3) Zajímavosti: - Lille je bez šance na postup - Ajax bude o místo v play off hrát bez ohledu na výsledek až do posledního kola - Lille doma v pohárech už 11 zápasů nezvítězilo (5 remíz, 6 proher) - Lille v pohárech ještě nikdy nad soupeřem z Nizozemska nevyhrálo (1 remíza, 2 prohry) - Ajax v minulé pohárové sezoně prohrál jen 2 z 18 zápasů a jako první došel z druhého předkola Tabulka: 1. Ajax Amsterodam 4 2 1 1 10:5 7 2. Chelsea 4 2 1 1 7:6 7 3. Valencie 4 2 1 1 6:5 7 4. Lille 4 0 1 3 3:10 1