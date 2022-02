V Litomyšli havarovalo osobní auto, tři lidé uhořeli

Litomyšl (Svitavsko) - Po nárazu auta do stromu dnes v Litomyšli na Svitavsku uhořeli tři lidé. Další zraněný člověk byl auta. Byl opilý, policie zjišťuje, zda to byl řidič. Zraněný je v péči lékařů. ČTK to řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Nehoda se stala před 5:00 u nádraží. Vozidlo Škoda Fabia čelně narazilo do stromu, pak začalo hořet, tři lidé v něm uhořeli. "Po příjezdu policistů na místo se u vozidla nacházela čtvrtá osoba, u které nevíme, zda to byl řidič," řekla Janovská. Policisté u ní dechovou zkouškou zjistili 1,8 promile alkoholu a nařídili odběr krve, dodala.

Policie musí zjistit totožnost obětí, a pokud to bude možné, ještě dnes vyslechnout čtvrtého cestujícího. U zemřelých je nařízená soudní pitva, dodala Janovská.

Záchranáři na místě u tří lidí konstatovali smrt, čtvrtý muž byl středně těžce zraněný. Zdravotníci ho po šetření převezli do hradecké nemocnice, řekl mluvčí záchranářů Aleš Malý. Rozsah poranění komentovat nechtěl.