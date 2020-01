Praha - V Libereckém kraji se objevují mlhy, silnice mohou namrzat. Silnice v horských oblastech Vsetínska udržované v zimním období kamennou drtí pokrývá dnes ráno ujetá nesouvislá vrstva sněhu. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností.

Liberecký kraj

Liberecký kraj se dnes probudil do mrazivého rána. Teploty klesly k minus osmi stupňům Celsia, na Jizerce dokonce pod minus 17. V kraji se objevují mlhy, které mohou na silnicích namrzat. Silničáři proto doporučují zvýšenou opatrnost, hlavně na Českolipsku. Žádné problémy ale zatím hlášené nejsou.

Hlavní tahy v kraji jsou většinou holé suché a vymrzlé, na Českolipsku vlhké po chemickém ošetření. Platí to i pro silnice nižších tříd s výjimkou hor. V oblasti Jizerských hor a Krkonoš musí motoristé na silnicích nižších tříd počítat se zledovatělou vrstvou ujetého sněhu.

V Libereckém kraji je dnes ráno převážně jasno, teploty se pohybují od minus dvou do minus osmi stupňů celsia. Většinou je bezvětří nebo fouká jen slabý vítr. Přes den se podle meteorologů budou mlhy většinou rozpouštět, teploty vystoupají až k šesti stupňům, na Frýdlantsku dokonce k osmi.

Zlínský kraj

Silnice v horských oblastech Vsetínska udržované v zimním období kamennou drtí pokrývá dnes ráno ujetá nesouvislá vrstva sněhu. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou holé, suché a sjízdné bez omezení. Viditelnost na některých místech regionu snižují mlhy. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V kraji bylo ráno převážně polojasno až jasno, na Zlínsku až skoro zataženo, místy foukal slabý vítr. Teploty se v regionu pohybovaly od minus sedmi do plus jednoho stupně Celsia. Odpoledne se podle meteorologů dostanou ke dvěma stupňům nad nulou, při slunečním svitu, zejména ve vyšších polohách, pak lokálně mohou vystoupat až na šest stupňů Celsia. Přes den by mělo být jasno, zpočátku místy v nižších polohách s mrznoucími mlhami a ojedinělou nízkou oblačností. Vát by měl slabý proměnlivý vítr, případně bude bezvětří.