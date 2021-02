Praha - V Libereckém kraji připadl sníh, místy se tvoří sněhové jazyky. Většina silnic v Jihomoravském kraji je sjízdná se zvýšenou opatrností. Silnice na Vysočině jsou s opatrností sjízdné. Ve středních Čechách v noci sněžilo, cestáři nabádají k opatrnosti. Silnice v Olomouckém kraji jsou kvůli rozbředlému sněhu sjízdné se zvýšenou opatrností.

Jihočeský kraj

Kvůli nočnímu sněžení jsou hůře sjízdné vozovky v Jihočeském kraji. Silničáři je proto od nočních hodin posypávají solí nebo štěrkem. ČTK to dnes řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Pavla Pulcová.

"Od půlnoci máme venku techniku. Na údržbě se v celém kraji podílí asi 180 sypačů. Kde smíme solit, zůstává většinou na vozovkách rozbředlý sníh. A kde se solit nesmí, je většinou ujetá vrstva pokrytá posypem," uvedla.

Teploty v Jihočeském kraji se pohybují kolem bodu mrazu. Podle předpovědi meteorologů se přes den oteplí a bude pršet nebo sněžit. Večer se pak místy bude tvořit náledí a zmrazky.

Jihomoravský kraj

Většina silnic v kraji je dnes sjízdná se zvýšenou opatrností. Na Vyškovsku, Brněnsku, Blanensku a v Brně může vznikat náledí. Na dálnicích je třeba dávat větší pozor kvůli snížené dohlednosti vlivem srážek. Na silnicích je místy ujetá vrstva sněhu krytá posypem, vyplývá z informací zveřejněných na internetových stránkách Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

V Brně s ohledem na sněhové srážky a teploty pod bodem mrazu, vyjelo po 2:00 všech 21 sypačů Brněnských komunikací.

Teploty v kraji se ráno podle silničářů pohybují od minus šesti do minus dvou stupňů Celsia. Meteorologové předpokládají, že dnes bude slabě sněžit a později odpoledne se místy objeví mrznoucí mrholení s tvorbou ledovky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají k minus dvěma až plus jednomu stupni Celsia. Ve středu se má výrazně oteplit, a to až na devět stupňů Celsia, vyplývá z jejich webu.

Královéhradecký kraj

Na vedlejších silnicích ve výše položených oblastech okresů Trutnov, Rychnov nad Kněžnou a Jičín leží místy ujetá zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Se zvýšenou opatrností jsou sjízdné hlavně některé silnice v Krkonoších a Orlických horách. Ráno bylo v kraji zataženo, místy slabě sněžilo, teploty se pohybovaly od minus šesti do minus tří stupňů Celsia, na horách kolem minus sedmi stupňů. Vyplynulo to z ranního sdělení Ředitelství silnic a dálnic a meteorologů.

Během dne by mělo být v hradeckém kraji zataženo, zpočátku občasné sněžení, během dne sněžení jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus dvěma a plus jedním stupněm Celsia, na horách mezi minus čtyřmi a minus jedním stupněm. Během dne ovlivní počasí od západu teplá fronta.

Liberecký kraj

V kraji připadl nový sníh. Je i na hlavních silničních tazích, místy se na nich tvoří sněhové jazyky a mokré povrchy vozovek mohou namrzat. Varování silničářů před možnou námrazou platí i pro čtyřproudou silnici z Liberce na Turnov, vyplývá z informací na dopravním webu Ředitelství silnic a dálnic.

Teploty jsou k ránu v kraji nejčastěji kolem minus pěti stupňů Celsia, jsou tedy o deset až 15 stupňů vyšší než o den dříve. S postupující teplou frontou přes noc slabě sněžilo, připadlo maximálně několik centimetrů. V kombinaci s větrem se ale místy tvoří sněhové jazyky. Policie na svém dopravním webu varuje, že se tvoří v polohách nad 300 metrů na silnici 13 u Kamenického Šenova na Českolipsku.

Podle předpovědi by přes den občasné slabé sněžení v kraji mělo přecházet od západu v déšť se sněhem nebo déšť, i mrznoucí. Srážky by měly postupně ustávat. Nejvyšší denní teploty budou mezi jedním a minus dvěma stupni Celsia, ve Frýdlantském výběžku budou až dva stupně. Na horách by se teplota neměla dostat nad nulu.

Moravskoslezský kraj

Některé silnice v kraji zůstávají stále sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Bruntálsku mohou na cestách ležet zbytky rozbředlého sněhu. Na silnicích nižších tříd na Opavsku nebo v Beskydech může být ujetá či zledovatělá vrstva sněhu. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Meteorologové dnes předpovídají slabé sněžení, už ráno silničáři upozorňovali na sněhové přeháňky. Teploty vystoupají maximálně na jeden stupeň Celsia, na horách by mohlo být až pět stupňů pod nulou.

Olomoucký kraj

Až několik centimetrů sněhu připadlo v noci v Olomouckém kraji. Silnice jsou ráno kvůli vrstvě rozbředlého sněhu sjízdné se zvýšenou opatrností. U Hanušovic byla kvůli sesuvu půdy uzavřena silnice 2/369, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Rozbředlý sníh pokrývá silnice na horách i v nižších polohách. Nejvíce sněhu připadlo na Šumpersku a Jesenicku, kde v noci vyjely do terénu sypače a pluhy. Ráno tam vozovky pokrývá vrstva rozbředlého sněhu.

Sněhové přeháňky zasáhly také Olomoucko, Prostějovsku a Přerovsko, kde si řidiči také musí dát pozor na vrstvu rozbředlého sněhu. Dohlednost v celém kraji je snížena kvůli sněhovým přeháňkám.

V noci byla uzavřena silnice mezi Bohdíkovem a Hanušovicemi na Šumpersku, na kterou se sesunula půda z přilehlého svahu. Dopravní omezení by podle informací ŘSD mělo platit celé dopoledne.

Pardubický kraj

Na silnicích v kraji stále zůstává místy sníh. Ve výše položených oblastech tvoří na menších komunikacích uježděnou vrstvu, občas zledovatělou, někde je po solení rozbředlý. Všechny cesty jsou podle silničářů s opatrností sjízdné.

Na kluzké vozovky se musí řidiči připravit v oblasti Lanškrouna, Poličky, Svitav, Vysokého Mýta a v Železných horách. Úsek silnice I/11 z Jablonného nad Orlicí do Červené Vody je sjízdný pouze se sněhovými řetězy.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, foukal slabý vítr. Na mnoha místech sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus devíti a minus dvěma stupni.

Středočeský kraj

Ve středních Čechách v noci na dnešek sněžilo, silničáři nabádají k opatrnosti. Na některých silnicích leží vrstva rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Například na dálnici D8 byly ještě po ránu hlášeny sněhové přeháňky a jízdu ztěžovala vrstva rozbředlého sněhu. Teploty v regionu se pohybovaly od minus sedmi do minus jednoho stupně Celsia a foukal slabý vítr nebo bylo bezvětří.

Ústecký kraj

Vrstva nového sněhu leží dnes na silnicích všech tříd na Chomutovsku, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Na Lounsku leží zbytky sněhu po pluhování, stejně tak je rozbředlý sníh na silnicích nižších tříd v Krušných horách. Po chemickém ošetření jsou silnice v Ústí nad Labem. Nebezpečí námrazy hrozí ve vyšších polohách na Děčínsku. Vyplývá to z dopravního zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic.

U obce Brodec na Lounsku havaroval řidič osobního vozidla na kluzké silnici. "Vyjel mimo vozovku, sjel do příkopu a otočil se s vozidlem na střechu," řekla ČTK mluvčí okresní policie Miroslava Glogovská. V autě byl řidič a jeden spolujezdec, oba byli převezeni do nemocnice. "Předběžně s lehkými zraněními," dodala mluvčí. Na místě jsou hasiči a policie. Řidiči by měli být opatrní a dbát na svou bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.

Podle meteorologů bude dnes v Ústeckém kraji oblačno s občasnými sněhovými přeháňkami, které budou k večeru přecházet v déšť. Teploty se budou pohybovat od minus jednoho do plus tří stupňů Celsia.

Kraj Vysočina

Silnice jsou s opatrností sjízdné. Někde nad ránem sněžilo. Hlavní tahy a dálnice jsou podle silničářů po chemickém ošetření mokré. Na silnicích nižších tříd mohou zbytky sněhu ležet. Podle meteorologů bude sněhových přeháněk ubývat až odpoledne. Vystřídá je možnost mrznoucích mlh.

Na mrznoucí mlhy meteorologové upozorňují hlavně od dnešní půlnoci do středečních 15:00. Upozornění se týká možnosti tvorby ledovky především ve východní části kraje, když v noci sněžení vystřídá mrznoucí mrholení nebo déšť se sněhem.

Dnes bude podle předpovědi na Vysočině převážně zataženo, sněhové přeháňky budou v celém kraji. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od minus dvou do jednoho stupně Celsia. Slabý jižní vítr bude vát rychlostí do 20 kilometrů v hodině.

Zlínský kraj

Silnice pokrývají místy zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Řidiči s nimi musejí počítat zejména na silnicích druhé a třetí třídy na Vsetínsku a Kroměřížsku, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy v kraji jsou většinou holé a vlhké. Na výše položených silnicích nižších tříd často leží uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Vyplývá to z dnešních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

S námrazou musejí řidiči podle silničářů dnes ráno počítat na silnici I/69 mezi Jasennou na Zlínsku a Liptálem na Vsetínsku v oblasti Syrákova. Nesjízdná je vinou ledovky nadále silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Téměř pětikilometrový úsek vedoucí z podstatné části kopcovitým terénem a přes les silničáři přes zimu neudržují. Se zbytky sněhu a ledu musejí řidiči počítat i na silnici III/43230 z Koryčan na Kroměřížsku směrem na Vřesovice na Hodonínsku. Ani ta není přes zimu udržovaná.

Ve Zlínském kraji je dnes většinou zataženo až oblačno, místy se vyskytují sněhové přeháňky a slabý vítr. Teploty se v regionu ráno pohybovaly od minus osmi do minus čtyř stupňů Celsia. Denní teplotní maxima by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu měla dnes v kraji dosáhnout minus tří stupňů Celsia až nuly. Bude převážně zataženo s občasným sněžením, během dne očekávají meteorologové slabé sněžení už jen místy.