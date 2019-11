V Libereckém kraji podepisují petici za záchranu vody v pohraničí

Liberec - V Libereckém kraji vznikla Petice za záchranu pitné vody v česko-polsko-německém pohraničí. Určena je petičnímu výboru Evropského parlamentu, řekl dnes novinářům hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Petici připravil Liberecký kraj ve spolupráci s městy a obcemi v česko-polském příhraničí v obavě z dopadů plánovaného rozšíření polského dolu Turów. Obyvatelé z příhraničí se obávají nejen ztráty pitné vody, ale také zvýšené hlučnosti a prašnosti.

Spolu s Libereckým krajem petici připravily Bílý Kostel, Černousy, Dětřichov, Frýdlant, Heřmanice, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Kunratice a Višňová. "Petici bude možné už od středy podepsat na krajském úřadě i v jednotlivých obcích a od pondělí 2. prosince také na internetu," doplnil hejtman.

Polský hnědouhelný důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Důl se má rozšířit o 14,6 hektaru podél silnice z Žitavy do Bogatyně. V Česku jsou nejblíže obce Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou.

Ministerstvo životního prostředí ČR odeslalo 15. listopadu zamítavé stanovisko k procesu EIA. V případě, že by se polská strana rozhodla i přesto těžbu rozšířit, Česko požaduje například finanční kompenzace případných škod a opatření ke zmírnění dopadů těžby. Zástupci samospráv u hranic se ale obávají, že Poláci nebudou při povolování těžby brát zřetel na připomínky české strany podobně jako polská Bogatyně. Ta v květnu nečekala na vyjádření české strany a rozhodla o změně územního plánu, kterým rozšíření dolu umožnila.