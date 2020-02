V Libereckém kraji napadlo 20 cm sněhu

Praha - V Libereckém kraji napadlo přes noc až 20 centimetrů sněhu, nejvíc v Jizerských horách a Krkonoších. Těžký mokrý sníh ohýbá stromy, silný vítr tvoří v otevřených úsecích sněhové jazyky a závěje. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost.

Královéhradecký kraj

Na řadě silnic nižších tříd ve vyšších polohách kraje dnes ráno ležela po nočním sněžení vrstva rozbředlého sněhu. Řidiči musejí být při jízdě opatrní. Hlavní silniční tahy byly dnes ráno většinou mokré. Teploty se ráno pohybovaly od nuly do dvou stupňů, na horách bylo kolem minus tří stupňů, uvedli silničáři a meteorologové.

Sněžení se v kraji očekává i přes den. "Dopoledne připadnou až tři centimetry, na horách pět až deset centimetrů sněhu," uvedli meteorologové. Vítr by mohl mít na horách v nárazech rychlost až 90 kilometrů v hodině. Na silnicích by vítr mohl od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky.

Odpoledne se čeká ustávaní srážek a ubývání oblačnosti. Teploty by se měly pohybovat od jednoho do čtyř stupňů Celsia, na horách kolem minus pěti.

Liberecký kraj

V noci napadlo až 20 centimetrů sněhu, nejvíc v Jizerských horách a Krkonoších. Těžký mokrý sníh ohýbá stromy, silný vítr tvoří v otevřených úsecích sněhové jazyky a závěje. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. Všechny silnice jsou ale s opatrností sjízdné, řekl ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má na starost údržbu krajských silnic i části silnic první třídy.

Hasiči v Libereckém kraji vyjížděli v noci a ráno už k 26 událostem, kdy silnice zablokovaly popadané větve a stromy. Nejčastěji vyjíždějí na Jablonecku a Liberecku.

Spadlý strom mezi Desnou a Dolním Polubným v Jizerských horách přerušil ráno dopravu na frekventované železniční trati z Tanvaldu na Harrachov a dál do polské Sklářské Poreby. České dráhy tam zajišťují náhradní autobusovou dopravu. Obnovení provozu očekávají po 08:00. Kvůli popadaným stromům nabral více než třicetiminutové zpoždění také ranní vlak z Liberce na Semily společnosti Arriva.

Kvůli sněhu zůstává podle Šéna pro kamiony nad šest tun zavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Raspenavu. Řidiči musí po silnici 13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky. "S vypětím všech sil se nám daří udržet ve sjízdném stavu i pro kamiony silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov," řekl Šén. Přesto řidičům nákladních vozů doporučuje k cestě do Polska využít alternativní trasu po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou. Pozor by si měli dát řidiči kamionů také na silnici 9 ze Svoru na Rumburk a do Německa, i tam mohou mít ve stoupání kvůli mokrému sněhu problémy.

V Libereckém kraji stále místy sněží, v horách poměrně silně. I na hlavních tazích jsou zbytky rozbředlého sněhu, které kloužou. Problémy mohou mít hlavně kamiony ve stoupáních. Opatrní by měli být i řidiči na silnicích nižších tříd, které se neudržují chemicky. Leží na nich ujetá vrstva sněhu.

Olomoucký kraj

Na ledovku i rozbředlý sníh si dnes ráno musí po nočním vydatném sněžení dát pozor řidiči v Jeseníkách, kde napadlo několik centimetrů sněhu. Slabá vrstva rozbředlého sněhu je také na některých silnicích ve vyšších polohách Olomoucka, Přerovska a Prostějovska. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Nebezpečná ledovka se v noci vytvořila na silnici mezi Vápennou a Jeseníkem. Rizikový úsek má délku 7,5 kilometru. Řidiči se tam musí dát pozor i na hluboký sníh. Rozbředlý sníh ráno pokrývá většinu silnic na Jesenicku a Šumpersku, kde jsou stále sněhové přeháňky, což snižuje dohlednost.

Opatrní musí být řidiči také ve vyšších polohách Olomoucka, Přerovska a Prostějovska. Například na Protivanovsku u Prostějova po nočním sněžení pokrývá vozovky slabá vrstva sněhu s posypem.

Pardubický kraj

Dopravu na silnicích ve výše položených oblastech komplikuje sníh. Většinou je po solení rozbředlý, někde tvoří i souvislou vrstvu. Místy vznikají také sněhové jazyky, upozorňují silničáři.

Opatrní by měli být řidiči zvláště v oblasti Hlinska, Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Poličky nebo na Železných horách. Na silnici I/34 v úseku Borová - Svitavy se tvoří sněhové jazyky stejně jako v okolí Hlinska.

Na kluzkých vozovkách se stalo v noci několik dopravních nehod. Zapadlý čtyřicetitunový kamion museli ze závějí vyprostit hasiči v Moravské Třebové, ve Vysokém Mýtě na silnici směrem na Luži vytahovali zapadlý popelářský vůz. Převrácený sypač skončil po 1:00 v Nekoři na Orlickoústecku.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, na mnoha místech se vyskytovaly sněhové přeháňky nebo padal sníh s deštěm. Místy foukal silný až nárazový vítr. Teploty se pohybovaly mezi minus dvěma a plus dvěma stupni Celsia.

Ústecký kraj

Místy až šest centimetrů sněhu napadlo v noci na dnešek v Ústeckém kraji. Řidiči musí být opatrní. Nehoda nákladního auta uzavřela silnici I/7 v úseku mezi Křímovem a Horou Svatého Šebestiána. Auto sjelo do příkopu, hasiči je vyprošťují. Silnice by měla být podle webu dopravních informací ŘSD zavřená celé dopoledne. Na silnicích v Krušných horách si musí dát motoristé pozor na sněhové jazyky, Cínovec na Teplicku hlásí nebezpečí námrazy.

Hlavní silniční tahy byly dnes ráno většinou mokré, místy ležel rozbředlý sníh. Teploty se ráno pohybovaly od jednoho do čtyř stupňů Celsia, na horách bylo kolem minus dvou stupňů, uvedli silničáři a meteorologové.

Meteorologové také varují před silným větrem, v nárazech může dosahovat místy až 70 metrů za sekundu, na horách až 90 metrů za sekundu. Po poledni by měly srážky i vítr slábnout.

Sněžení ráno zkomplikovalo situaci řidičům mířícím do Německa po dálnici D8. Na 82. kilometru uvízly kamiony, tunel ve směru do Německa byl zhruba dvě hodiny neprůjezdný.

Kraj Vysočina

Na větrných úsecích silnic se tvoří závěje, silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Sněžit má i během dne. Silničáři měli přes noc v terénu asi 110 sypačů. Hlavní tahy jsou po solení rozbředlé. Problémy se sjízdností měla časně ráno nákladní auta na silnici 34 na Havlíčkobrodsku, nyní žádné úseky uzavřené nejsou, řekl před 7:00 ČTK Roman Hubený, dispečer krajské správy silnic.

"Jeli jsme s veškerou technikou, co máme. Jedničky jsou po chemii rozbředlé, na dvojkách a trojkách je ujetý sníh a dělají se závěje," řekl Hubený. Na několika silnicích museli v noci hasiči odstraňovat popadané stromy, desítky zásahů zaznamenali i v úterý.

Podle meteorologů bude dnes na Vysočině oblačno až zataženo a může dál sněžit. Nejvyšší odpolední teploty budou okolo nuly. Silný vítr bude mít v nárazech rychlost až 90 kilometrů za hodinu.