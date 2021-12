V Libereckém kraji mrzne, všechny silnice jsou ale sjízdné

Praha - V Libereckém kraji dnes ráno opět mrzne, teploty jsou ale výrazně vyšší než v minulých dnech, teploměry ukazují do minus pěti stupňů Celsia. Všechny silnice v kraji jsou s opatrností sjízdné. Ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá silnice druhé a třetí třídy místy uježděná vrstva sněhu krytá posypem.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji je na nesolených silnicích ve vyšších polohách ujetý a místy zledovatělý sníh. Opatrní musejí být řidiči zejména na silnicích nižších tříd v okrese Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Například na horské silnici na Pomezní Boudy na hřebenech Krkonoš leží uježděná sněhové vrstva do tří centimetrů. Hlavní silniční tahy v kraji byly dnes ráno většinou suché vymrzlé, uvedli silničáři. Meteorologové na dnešek vydali výstrahu před ledovkou, bude se tvořit při mrznoucím dešti.

Dnes ráno bylo v kraji oblačno až zataženo, teploty se pohybovaly od nuly do minus tří stupňů Celsia.

Podle předpovědi meteorologů by dnes v Královéhradeckém kraji mělo být zataženo až oblačno, ojediněle slabý mrznoucí déšť nebo sněžení. Odpoledne a večer bude od západu mrznoucí déšť přecházet na většině území v déšť, nad 1000 metrů nad mořem ve sněžení. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od minus jednoho do plus dvou stupňů Celsia, na horách mezi minus třemi stupni až nulou. Vítr, který může na horách místy dosahovat v nárazech rychlosti až 70 km/h, bude večer slábnout.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji dnes ráno opět mrzne, teploty jsou ale výrazně vyšší než v minulých dnech, teploměry ukazují do minus pěti stupňů Celsia. Všechny silnice v kraji jsou s opatrností sjízdné. Hlavní tahy jsou většinou holé a vymrzlé, pozor by si měli dát motoristé v horách, kde na silnicích nižších tříd leží zledovatělá vrstva ujetého sněhu a mohou klouzat.

Na Liberecku je ale stále pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo, kterou silničáři nesolí. Na Raspenavu a Hejnice musí řidiči kamionů po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky. V souvislosti s očekávaným oteplením by ale podle předběžných informací měla uzavírka dnešní půlnocí skončit.

Obloha je dnes ráno v Libereckém kraji většinou oblačná, teploty se pohybují od minus dvou do minus pěti stupňů. Přes den bude podle meteorologů oblačnosti v kraji přibývat, objevit se může i slabé sněžení, déšť se sněhem, v nižších polohách i déšť, který může namrzat. Teploty vystoupají až ke dvěma stupňům nad nulou, na Frýdlantsku může být až pět stupňů. Na horách bude většinou mrznout.

Ústecký kraj

Hlavní tahy v Ústeckém kraji jsou s opatrností sjízdné, místy sněží. Dopravu na některých vedlejších tazích, zejména ve vyšších polohách, může komplikovat rozbředlý sníh. Vyplývá to z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic.

Podle meteorologů bude během dne sněžení přecházet déšť, upozorňují na nebezpečí tvorby ledovky. Teploty budou od minus jednoho do dvou stupňů.

Zlínský kraj

Silnice druhé a třetí třídy ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá místy uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Ta je nutné i při jízdě po ostatních vozovkách v okrese, které jsou mokré nebo vlhké a může se na nich tvořit námraza. Silnice v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou holé a suché. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes ráno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Ve Zlínském kraji je dnes většinou oblačno až zataženo bez srážek, na Uherskohradišťsku místy polojasno. Vane slabý vítr, na Vsetínsku se vyskytují mlhy. Teploty se v regionu ráno pohybovaly od minus tří do plus jednoho stupně Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji převážně zataženo. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia. Vát bude slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr, večer přechodně místy s nárazy přesahujícími rychlost 50 kilometrů v hodině. Odpoledne a večer se v regionu může při mrznoucím dešti začít tvořit ledovka.