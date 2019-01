Praha - V Libereckém kraji silně mrzne, na Jizerce spadly teploměry pod minus 25 stupňů Celsia. Silnice v okresech Český Krumlov a Prachatice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na vedlejších silnicích v Krkonoších a v Orlických horách je zledovatělý sníh. V Adršpachu bylo minus 17.

Jihočeský kraj

Silnice v okresech Český Krumlov a Prachatice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Ostatní jihočeské silnice jsou holé a suché. ČTK to dnes řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Hana Vykouková. V kraji budou dnes nejvyšší teploty od minus tří do nuly.

Nejnižší teplotu naměřili dnes v noci meteorologové v Pohoří na Šumavě v Novohradských horách, minus 21,7 stupně. V Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku bylo minus 14,9 stupně, ve Vyšším Brodě ve stejném okrese minus 14,4 stupně, řekla dnes ČTK Eva Plášilová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Silnice I. tříd jsou nyní v kraji holé, suché a vymrzlé. "Většinou sjízdné bez omezení, kromě závodů Český Krumlov a Prachatice, kde hlásí, že jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. A silnice II. a III. tříd ve vyšších a lesních úsecích, tam je místy zledovatělá vrstva krytá posypem," řekla dispečerka.

Podle meteorologů bude dnes v jižních Čechách skoro jasno, ojediněle mrznoucí mlhy a slabé sněžení. Nejvyšší denní teploty od minus tří do nuly, na horách v 1000 metrech minus šest stupňů Celsia.

Královéhradecký kraj

Na mnoha silnicích nižších tříd ve vyšších polohách leží vrstva ujetého a zledovatělého sněhu. Řidiči musejí být opatrní především v Krkonoších a v Orlických horách. Hlavní silnice byly dnes ráno většinou suché a vymrzlé. Teploty ráno v kraji klesly hluboko pod bod mrazu. Největší mráz kolem minus 17 stupňů Celsia byl v Adršpachu na Náchodsku. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů v kraji.

Meteorologové na dnešek v kraji předpovídají jasno až polojasno. Teploty by se přes den měly pohybovat od minus čtyř do minus jednoho stupně, na horách má být kolem minus šesti stupňů.

Liberecký kraj

Na Jizerce v Jizerských horách spadly ráno teploměry dokonce pod minus 25 stupňů Celsia. Mrzne ale v celém kraji, navíc se objevují mlhy, které mohou na vozovkách namrzat. Silničáři proto doporučují zvýšenou opatrnost, při tak velkých mrazech ztrácí totiž sůl na silnicích účinnost.

Hlavní tahy jsou většinou jen holé a vymrzlé, na silnicích nižších tříd, hlavně v horách leží zledovatělá vrstva ujetého sněhu. Pro kamiony nad šest tun zůstává uzavřená silnice třetí třídy z Mníšku na Liberecku přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu. Silnice se v zimě nesolí a nákladní auta mívají na ujetém sněhu problémy, bezpečnější je pro ně v zimě alternativní trasa po silnici 13, která se udržuje chemicky.

Teploty v kraji se dnes ráno pohybují od minus sedmi do minus 13 stupňů, většinou je polojasno nebo skoro jasno. Fouká jen slabý vítr. Mrazivé počasí vydrží podle meteorologů po celý den, i když místy by se teploty mohly dostat k nule. Mírně nepříznivé budou rozptylové podmínky, a tak se může hlavně v údolích hůř dýchat.

Moravskoslezský kraj

Silnice v kraji jsou místy zledovatělé. Náledí je v okolí Třince a Jablunkova na Frýdecko-Místecku, kolem Ostravy silnice místy namrzají a na Opavsku jsou na některých místech zbytky zledovatělého sněhu. Ostatní silnice jsou většinou holé, suché a vymrzlé. Místy je v kraji kouřmo a zhoršená viditelnost. Vyplývá to z dnešních informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pro kamiony je nadále uzavřený jeden z hlavních tahů na Slovensko, silnice I/56 mezi Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku. Pro nákladní vozidla nad 12 tun je uzavřený také úsek silnice I/48 Rybí - Příbor na Novojičínsku, který se přestavuje na dálnici.

Podle předpovědi meteorologů dnes bude zataženo nízkou oblačností a místy se budou vyskytovat mrznoucí mlhy. V celém kraji bude mrznout.

Olomoucký kraj

Pouze ve vyšších polohách se už jen drží sníh na silnicích Olomouckého kraje. Řidiči na něj narazí na Šumpersku a Jesenicku a to na silnicích udržovaných inertně. Se sněhem na cestách musejí motoristé počítat také na hlavní spojnici obou okresů, na Červenohorském sedle. Ještě nad ránem tam podle správců cest sněžilo, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na Jesenicku leží zledovatělá ujetá vrstva krytá posypem na inertních cestách od vyšších poloh, na Šumpersku ji správci cest avizují již od středních poloh. Ostatní silnice na severu kraje jsou již holé, suché a vymrzlé. Sjízdné by měly být bez omezení, informuje ŘSD. Podobná situace je i v níže položených okresech kraje, i tam jsou silnice holé a suché. Teploty v kraji ráno spadly až k minus 13 stupňům.

Dopravu v kraji ráno komplikuje několik nehod. V Bochoři na Přerovsku se střetla dvě osobní auta, nehoda je bez zranění, v Hlubočkách osobní auto srazilo chodce. Na dálnici D35 se řidiči zdrží kvůli porouchanému nákladnímu autu na trase mezi Lipníkem nad Bečvou a Olomoucí na 280,9 kilometru.

Pardubický kraj

Sníh zůstává na silnicích již jen v nejvyšších polohách. Je uježděný, místy i zledovatělý. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné, informují silničáři.

Opatrní by měli řidiči být na menších cestách zejména v okolí Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Žamberka a v Železných horách. Ve Svitavách se místy vyskytují zmrazky.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou jasno, foukal slabý vítr. Teploty se pohybovaly mezi minus pěti a minus šesti stupni.

Ústecký kraj

Sníh zůstává na silnicích v Krušných horách. V nižších polohách Ústeckého kraje jsou vozovky vymrzlé, místy se objevují mlhy, cestáři radí opatrnost. Mrznout má podle předpovědi meteorologů i přes den.

Bez omezení je sjízdná dálnice D8, na trase před Ústím nad Labem viditelnost zhoršuje sněžení. Suchá je také silnice I/7 z Chomutova přes Horu Sv. Šebestiána do Německa.

Na silnicích nad Litvínovem či Teplicemi leží na vozovkách ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Při cestě do Krušných hor radí cestáři řidičům, aby nevyjížděli bez zimní výbavy.

Zlínský kraj

Silnice ve vyšších polohách Vsetínska udržované inertním posypem pokrývá dnes ráno uježděná vrstva sněhu o tloušťce pěti až deseti centimetrů. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky na Vsetínsku a Uherskohradišťsku mohou navíc lokálně namrzat. Silnice na většině míst Zlínského kraje jsou holé, suché a vymrzlé. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Pro těžká vozidla nad 3,5 tuny je nesjízdná silnice 4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou silničáři v zimě neudržují. Pro osobní vozidla je sjízdná pouze s řetězy.

V kraji je skoro jasno až jasno, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus 15 do minus pěti stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout plus jednoho stupně Celsia. Přes den bude jasno nebo skoro jasno, zejména na severu kraje ojediněle nízká oblačnost nebo i mrznoucí mlhy. Vát bude slabý severovýchodní vítr.