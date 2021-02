V Libereckém kraji klesly teploty k minus 15, cesty mohou namrzat

Praha - V Libereckém kraji klesly dnes ráno teploty až k minus 15 stupňům Celsia, nejchladněji je na Českolipsku. Silnice v Ústeckém i Zlínském kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. V Plzeňském kraji po dvou dnech v noci nesněžilo. Všechny hlavní tahy jsou vymrzlé a suché.

Královéhradecký kraj

Silnice ve vyšších polohách byly dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Na vedlejších silnicích v okresech Jičín a Trutnov ležela místy slabá vrstva ujetého sněhu. Vrstva zledovatělého sněhu je na některých horských silnicích v Krkonoších, vyplynulo z ranního sdělení Ředitelství silnic a dálnic.

Ráno bylo v kraji zataženo, teploty mezi minus devíti až minus šesti stupni Celsia, na horách kolem minus 12 stupňů, uvedli meteorologové.

V Královéhradeckém kraji má být přes den zataženo, zpočátku ojediněle, odpoledne místy sněžení. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus sedmi až minus čtyřmi stupni, na horách mezi minus 12 až minus devíti stupni Celsia. Vítr má vát slabý.

Liberecký kraj

V kraji klesly dnes ráno teploty místy až k minus 15 stupňům, nejchladněji je na Českolipsku, kde se vyjasnilo. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, při tak nízkých teplotách ztrácí sůl na vozovkách účinnost a komunikace mohou namrzat. Pozor by si měli dát motoristé v lesních úsecích, ale také třeba na mostech.

"Hlavní tahy jsou jen holé, žádné problémy hlášené nejsou," řekl ČTK Eduard Bark, technik společnosti Silnice LK, která má údržbu komunikací v kraji na starosti. Pozor by si měli dát řidiči na silnicích nižších tříd a v horských oblastech, kde je na silnicích silná vrstva ujetého sněhu.

Kvůli sněhu je zatím pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice. Silnice se neudržuje chemicky, a pro nákladní vozy je nesjízdná. Alternativní trasa vede po silnici I/13 přes Frýdlant, kterou silničáři udržují chemicky.

Teploty v Libereckém kraji se dnes ráno pohybují od minus sedmi do minus 15 stupňů Celsia. Podle meteorologů bude mrznout po celý den, teploty v kraji vystoupají maximálně k minus sedmi stupňům, na horách k minus devíti. K večeru se může ojediněle objevit sněžení.

Plzeňský kraj

V kraji poprvé po dvou dnech v noci nesněžilo. Všechny hlavní tahy jsou dnes vymrzlé a suché, v úterý je silničáři všechny uklidili. Teploty se pohybují mezi minus deseti až minus osmi stupni Celsia. V regionu není silnější vítr. ČTK to řekl dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička. Všem řidičům doporučil i dnes zvýšenou opatrnost. Přibývají střety aut se zvěří, hlavně nad ránem na lesních silnicích.

"Ve vyšších polohách, kde se sype kamennou drtí, je stále uježděná vrstva sněhu. Tam, kde se sype sůl, což je zhruba na třech čtvrtinách silnic, by měl být všude černý asfalt," uvedl dispečer. Silničáři dnes vyjížděli pro jistotu jen do horských oblastí, kde se silnice udržují drtí. V ostatních částech regionu mohly zůstat v depech. "Po dvou dnech plného nasazení tak můžeme opravit vše, co se nastřádalo, jako jsou prasklé hadice, trubky a hlavně problémy s elektrikou kvůli soli," uvedl.

Policisté dnes ráno nevyjížděli k žádné vážné dopravní nehodě způsobené počasím. Přibývá ale střetů se zvěří, zejména s divokými prasaty. Největší nebezpečí podle Slapničky hrozí na úzkých vozovkách v lesích v brzkých ranních hodinách, a to i v okolí Plzně, například u Tymákova. Zvěř se stahuje k silnicím a nepomáhají ji odhánět ani modrá odrazová sklíčka na patnících, takzvaná plašidla.

"Zajímavé je, že v Železné Rudě bylo dnes ráno minus pět stupňů a dole v Klatovech minus devět," řekl dispečer. V kraji má mrznout až do víkendu. Sníh by se mohl padat opět dnes večer.

Ústecký kraj

Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Místy leží zbytky rozbředlého sněhu. Ve vyšších polohách nebo na silnicích nižších tříd je pokrývka ujetá, krytá posypem. Vyplývá to z dnešního dopravního zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic.

Podle meteorologů bude dnes na území kraje sněžit jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od minus deseti až minus sedmi stupňů Celsia, na horách od minus 14 až minus 11 stupňů Celsia.

Kraj Vysočina

Silnice nižších tříd pokrývá ujetá vrstva sněhu posypaná drtí. Hlavní tahy jsou vymrzlé a holé nebo mokré po solení. V noci na dnešek v kraji nesněžilo, v některých místech hrozilo namrzání mlhy, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby. Teploty se k ránu pohybovaly mezi minus třemi až minus deseti stupni Celsia.

"V noci byl klid," řekl dispečer. Kvůli mlze jezdily sypače na Třebíčsku, jinde jen obnovovaly posyp drtí.

Znovu sněžit začne na Vysočině podle meteorologů během dne, dopoledne budou občasné přeháňky, odpoledne a večer může být sněžení i trvalejší. Teploty zůstanou pod nulou.

Zlínský kraj

Silnice jsou dnes ráno na většině míst sjízdné se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy jsou po chemickém ošetření většinou holé a vlhké, na silnicích nižších tříd místy zůstávají zbytky rozbředlého sněhu. Vozovky ve vyšších polohách pokrývá uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Vyplývá to z dnešních údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Pod kopcem na silnici I/49 u Prlova na Vsetínsku je odstavený kamion, který částečně blokuje průjezd. Nesjízdná je vinou ledovky nadále silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Téměř pětikilometrový úsek vedoucí z podstatné části kopcovitým terénem a přes les silničáři přes zimu neudržují. Se zbytky sněhu a ledu musí řidiči počítat i na silnici III/43230 z Koryčan na Kroměřížsku směrem na Vřesovice na Hodonínsku. Ani ta není přes zimu udržovaná.

V kraji se zpožďují některé linkové autobusy a osobní vlaky. Vyplývá to z údajů ve webové aplikaci Integrované dopravy Zlínského kraje, která sleduje polohu jednotlivých spojů. Případná zpoždění však nejsou velká, většinou jen několik minut.

Ve Zlínském kraji bylo ráno většinou zataženo bez srážek. Teploty se v regionu pohybovaly od minus sedmi do minus jednoho stupně Celsia. Denní teplotní maxima by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu měla dnes v kraji dosáhnout minus čtyř až minus jednoho stupně Celsia, na jihovýchodě kraje až plus jednoho stupně, na severozápadě jen kolem minus pěti stupňů Celsia. Bude zataženo, lokálně s mrznoucími mlhami. Později dopoledne očekávají meteorologové postupně občasné sněžení, odpoledne a večer sněžení trvalejší.