V libereckém babyboxu našli zdravou holčičku Barborku

Liberec/Praha - Do babyboxu v liberecké krajské nemocnici v úterý večer někdo odložil miminko. Holčička, která měla pupečník podvázaný gumičkou do vlasů, je zdravá a dostala jméno Barborka. V tiskové zprávě to oznámil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Holčička je sedmým dítětem nalezeným v libereckém babyboxu za 12 let jeho existence. V Česku bylo v těchto speciálních schránkách od jejich zavedení v roce 2008 odloženo již 209 dětí, za letošní rok deset.

Miminko z babyboxu v liberecké nemocnici vyzvedla v úterý po 21:00 lékařka Evženie Knězů. Holčička váží 2,98 kilogramu a měří 48 centimetrů.

V České republice funguje 76 babyboxů a dosud bylo do těchto speciálních schránek odloženo 115 děvčátek a 94 chlapců. Nejčastěji se v babyboxech nacházejí novorozenci, v několika případech zde ale pracovníci přilehlých nemocnic či dalších institucí objevili i mnohem starší děti. Nechtěným "rekordmanem" je takřka dvouletý chlapec, jehož v lednu 2019 odložili v babyboxu v Pelhřimově.

Schránky nejsou přijímány bez výhrad, v roce 2011 se proti nim postavil Výbor OSN pro práva dítěte. Podle něj odporují pěti článkům Úmluvy o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a možnost znát své rodiče. Podle vyjádření bývalé vládní zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové však na nejvyšším místě stojí právo na život a babyboxy život zachraňují. Skutečností nicméně je, že babyboxy fungují v určitém právním vakuu.

Babyboxy nejsou jedinou možností, jak se matky mohou utajeně vzdát nechtěného potomka. Po celé republice existuje síť porodnic, jež umožňují anonymní porod, po němž je možné dítě také přímo přenechat k adopci. Podle lékařů má navíc toto řešení výhodu v tom, že je známá historie dítěte, jeho původ i zdravotní stav matky. Ta si navíc může souhlas s adopcí rozmyslet až do konce šestinedělí.