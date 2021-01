V liberecké zoo se narodila 100. zebra Chapmanova

Liberec - V liberecké zoo se narodila na konci loňského roku 100. zebra Chapmanova. V zahradě mají tento druh od roku 1970, ke zdokumentování historie jejich chovu žádá nyní zoo o pomoc veřejnost. Nemá příliš mnoho fotografií z doby před rokem 2005. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí zoo Barbara Tesařová.

První trojice těchto zeber přicestovala do Liberce v roce 1970 ze Zoo Dvůr Králové. "Jednalo se o divoké jedince pocházející z volné přírody, které za účelem rozšíření populace a záchrany druhu přivezl z Jihoafrické republiky do tehdejšího Československa Josef Vágner v rámci jednoho ze svých transportů," uvedla Tesařová.

Za předchozích 50 let jejich chovu se v Liberci narodila ročně v průměru dvě mláďata. "Jsem velice rád, že se nám dlouhodobě daří pomáhat udržovat populaci zeber Chapmanových chovanou v zoologických zahradách stabilní a dostatečně silnou, protože ve volné přírodě jejich počty postupně klesají. Od počátku chovu v roce 1970 se u nás narodilo celkem 57 hřebců a 43 klisen tohoto poddruhu zebry stepní," uvedl zoolog Luboš Melichar.

Zatím poslední, sté hříbě, přišlo na svět loni 25. prosince a jde o samičku. "Zkušená matka ji přivedla na svět po roce trvající březosti v brzkých ranních hodinách," uvedla mluvčí zoo. Většinu dne pobývá malá zebra se svou matkou v teple zázemí, ale v případě příznivého počasí prozkoumává i svůj venkovní výběh.

Zoo chce zdokumentovat dosavadní historii chovu těchto zeber v Liberci, proto žádá o pomoc veřejnost. "V našich archivech bohužel mnoho historických fotografií nemáme, a tak hledáme datované snímky starší 15 let. Pamětníci mohou své fotografie zaslat elektronicky na adresu: marketing@zooliberec.cz do konce února tohoto roku," uvedla Tesařová. Získané fotografie podle ní využijí především ke zmapování proměn výběhu zeber za předchozích 50 let. "Každý, kdo se s námi o svoji fotografii podělí, bude zařazen do slosování o mimořádnou prohlídku zázemí chovu zeber za doprovodu našeho hlavního zoologa a odborníka na chov zeber, Luboše Melichara," dodala mluvčí zoo.