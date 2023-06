V liberecké botanické zahradě začala sezona leknínů, má 45 druhů

Liberec - V Botanické zahradě v Liberci začala sezona leknínů. Její sbírka je zřejmě největší v zemi. V expozicích zahrady je 45 různých druhů či kultivarů. Hlavní botanik zahrady Miroslav Srba ČTK řekl, že pěstování leknínů je náročné s ohledem na velký prostor, který potřebují.

"To znamená, že málokterá ze zahrad si může dovolit mít tak velký sortiment leknínů," uvedl. Názorným příkladem podle něj je specializovaný pavilon pro velké tropické lekníny, který je v liberecké zahradě od roku 2014. "Na tom je vidět, jak jsou lekníny náročné na prostor, protože to je krásný velký specializovaný pavilon a my v něm vystavujeme 12 kytek," uvedl botanik.

V tomto pavilonu má zahrada i tři největších leknínovité rostliny světa, což jsou viktorie Cruzova (Victoria cruziana), viktorie královská (Victoria amazonica) a euryalé vzdorná (Euryale ferox).

Lekníny má zahrada i v dalších expozicích, a to uvnitř i venku, protože potřebují různé podmínky. V pestré sbírce liberecké zahrady jsou lekníny tropické i mrazuvzdorné, kultivary vyšlechtěné před více než 100 lety i současné. Návštěvníkům může ukázat nejen největší lekníny světa, ale také ten nejmenší Nymphaea thermarum, který se zřejmě ve volné přírodě už nevyskytuje a jako druh je udržován jen v botanických zahradách.

Lekníny jsou pozoruhodné i tím, že se řadí k nejstarším kvetoucím rostlinám světa. "Stavba květu leknínů v podstatě ještě do značné míry odráží strukturu šišek a šištic, tak jak ji známe u cykasů nebo u jehličnanů. Jsou to opravdu jedny z nejstarobylejších kvetoucích rostlin," uvedl Srba. Patrné to je podle něj na květních orgánech. "Moderní kytky je mají jasně oddělené. Víte co je kalich, koruna, tyčinka, pestík. U leknínů ale tyto orgány plynule přecházejí jeden v druhý. Takže byť my na leknín koukáme, že je to krásná kytka, tak když si ten květ rozebereme, tak si můžeme na chvíli říct, že je to v podstatě krásná barevná šiška," dodal botanik.

Lekníny nejsou jediná lákadla liberecké botanické zahrady, která je otevřená od roku 1895. Nyní jsou to i kvetoucí kosatce. Nejstarší veřejně přístupná botanická zahrada v ČR má ve sbírkách přes 8000 exotických rostlin a pyšní se několika unikáty. Patří k nim například pět nejstarších kamélií v Evropě či největší průřez zkamenělým kmenem, který se kdy v Česku našel. V zahradě je také nejstarší veřejné akvárium v zemi, které vzniklo před více než 60 lety.