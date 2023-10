V liberecké botanické zahradě pokáceli sedmimetrovou strelícii

Liberec - V liberecké botanické zahradě dnes pokáceli zhruba sedmimetrovou Strelícii natalskou (Strelitzia nicolai). Rostlina už byla na hranici životnosti, odumírala a hrozilo, že spadne. Ohrožovala návštěvníky, řekla ČTK vedoucí skleníků Petra Půtová. Rostlina připomínající banánovník není navzdory své výšce palmou, ale bylinou. Doma je v jižní Africe a v přírodě běžně dorůstá 12 metrů, tolik místa ale ve sklenicích v Liberci nemá. I květenství této obří strelície se používá do vazeb podobně jako květy běžnější strelície královské.

Zahradníci rostlinu na pokácení připravili, odstranili více než metrové listy a stvol uvázali, aby při pádu nepoškodil sousední citrusy a kamélii. K podříznutí stonku rostliny pak stačila arboristovi s motorovou pilou necelá minuta. Kácení strelície bylo podstatně rychlejší a jednodušší než kácení kaktusu letos v únoru. "U toho kaktusu jsme z toho měli obavy, protože jsme to dělali poprvé a hrozilo, že pádem poškodí okolní vegetaci, strelície je příbuzná banánovníkům a ty tady kolegové řežou v podstatě pravidelně každý rok," řekl ředitel botanické zahrady Václav Lenk.

Pokácenou rostlinu zahradníci rozřezali na menší kusy a odvezli do zázemí na kompost. Vedle pokácené strelície už roste nová, zatím má zhruba dva metry, kdy vykvete, zahradníci nedokážou odhadnout, může to být příští rok, ale také třeba za tři roky. "Ta rostlina je v tuto chvíli v zákryvu kamélie a pomerančovníku, který jí asi poskytuje víc stínu, než bude chtít. Předpokládám, že až ta koruna strelície doroste na úroveň okolních stromů, tak to bude ten okamžik, kdy asi začne kvést, protože bude mít dostatek světla," dodal Lenk.

Strelícii, nejen tu natalskou, ale i královskou, najdou v Liberci návštěvníci v pavilonu I, kterému se říká Květnice. Nejde o tropický skleník, teplotou a rostlinami připomíná spíše zámeckou oranžerii. Ústředním objektem skleníku je rybníček s barevnými kapry koi. Název Květnice má skleník podle Půtové i proto, že v něm stále něco kvete. Právě teď jsou nejnápadnější obří trumpety čtyř durmanů, rostou tu ale také citrusy nebo kamélie.

Liberecká zahrada je nestarší botanickou zahradou v zemi, vznikla v roce 1895. Ve sbírkách má přes 8000 exotických rostlin a pyšní se několika unikáty. Patří k nim například pět nejstarších kamélií v Evropě či největší průřez zkamenělým kmenem, který se kdy v Česku našel. Lákadlem je také nejstarší veřejné akvárium v zemi, které vzniklo před více než 60 lety. Od loňského roku je zřizovatelem zahrady Liberecký kraj, letos v lednu se zahrada stala členem České unie botanických zahrad.

