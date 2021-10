V Liberci začne v pondělí veletrh vzdělávání Educa, poprvé bude celý týden

Liberec - V Liberci v pondělí začne veletrh práce a vzdělávání Educa MyJob, letos se koná už popatnácté. Poprvé připravili do Home Credit Areny organizátoři program na celý týden, nikoli jen na tři dny. Po loňské přestávce, kdy se kvůli koronavirovým opatřením musel program přesunout do on-line prostředí, dostanou znovu studenti i zájemci o práci možnost setkat se se zástupci škol a zaměstnavateli v aréně, program ale připravila i technická univerzita, iQLandie, knihovna, muzeum nebo galerie.

Veletrh Educa patří k největším akcím svého druhu v Česku. "Letos přicházíme s úplně novým konceptem nazvaným Educa Week. Víme, co návštěvníky zajímá a co je baví. Od 11. do 17. října jim atraktivní formou představíme vše, co souvisí se vzděláváním, trhem práce, zaměstnaností nebo kariérou," řekl za organizační tým Lukáš Přinda. Aktuálně je podle něj přihlášeno přes 50 středních škol a více než 40 firem. Součástí bude dalších minimálně 25 doprovodných aktivit včetně exkurzí do firem.

"Educa Week bude mít čtyři platformy, první je Educa Expo, která bude od 14. do 16. října v aréně, kde bude klasický veletrh škol a firem s pestrým doprovodným programem. Další aktivitou je Educa Kids zaměřená na celé rodiny a malé děti. Třetí platformou je Educa Visit, to znamená, že v rámci projektu mohou zájemci navštívit vybrané podniky a poslední je Educa Online," doplnil náměstek hejtmana pro školství Dan Ramzer (ODS).

Už na pondělí připravila Technická univerzita Liberec zábavní edukativní odpoledne pro rodiny s dětmi staršími pěti let, které přinese řadu pokusů, her, kvízů, soutěží a také odměn. Chybět nebude ani podivuhodné auto nebo studentský monopost. "Kapacita univerzitní akce není omezena. Věříme, že děti dají výjimečně přednost otevřenému zábavnému edukativnímu odpoledni na Technické univerzitě v Liberci před zaběhnutými kroužky, a že dorazí stovky dětí," řekl za pořadatele Roman Kladivo.

V úterý je připraven program v liberecké knihovně, která se zaměří na malé čtenáře a nabídne i exkurze pro školáky. V Severočeském muzeu budou prohlídky s kostýmovanými průvodci na téma "Jak se staví muzeum". Workshop s roboty pro nejmenší děti připravili v iQParku a tamní laboratoři iQFabLab. Ve středu mohou zájemci vyrazit na komentované prohlídky do Oblastní galerie. Vzdělávací centrum Brick by Brick připravilo workshopy pro děti s legem a odpoledne zve škola Doctrina na edukativní odpoledne děti starší osmi let.

Ani letos nebude podle Přindy chybět Educa Online, která při své loňské premiéře slavila velký úspěch. Na webu veletrhu www.educaliberec.cz bude k dispozici sekce věnovaná virtuálním vizitkám jednotlivých škol i dalšímu programu. On-line sekce bude k dispozici nejen během týdenního veletrhu, ale až do 1. března příštího roku tak, aby pomohla školákům z devátých ročníků při rozhodování o dalším studiu či budoucím povolání.