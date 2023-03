V Liberci začne soud s pašeráky a prodejci marihuany do Velké Británie

Liberec - Pašování marihuany do Velké Británie a Irska je součástí kauzy, kterou se dnes začne zabývat pobočka krajského soudu v Liberci. Obžalováno je osm lidí, sedm z nich z drogových deliktů. Těm, kteří se podíleli na prodeji a přepravě konopí do ciziny, hrozí deset až 18 let vězení.

Marihuanu skupina pašovala do Velké Británie dlouhodobě, kriminalisté zmapovali období zhruba jednoho roku. O zadržení členů skupiny informovala Národní protidrogová centrála (NPC) před rokem. Tehdy uvedla, že zásilky s drogou posílala skupina pravidelně, minimálně jednou za 14 dní.

Hodnota zásilek se vývozem násobila a na území Británie dosahovala kolem 20 britských liber (zhruba 580 korun) za jeden gram sušiny marihuany. V zásilce byl až kilogram sušiny. Skupina působila podle kriminalistů v severních Čechách, marihuanu pěstovala v pěstírnách, následně ji zpracovávala a prodávala. Část vypěstované marihuany končila u odběratelů v České republice.