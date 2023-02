V Liberci začal soud s mužem obžalovaným ze znásilnění dětí, část viny přiznal

Liberec - V Liberci začal soud s dvaatřicetiletým mužem, který je obžalován ze znásilnění sedmi dětí. Vinu částečně přiznal, svého jednání lituje. Hrozí mu pět až 12 let vězení. Z jeho dnešní výpovědi vyplynulo, že děti zneužíval od léta 2021 do jara 2022, kdy ho zadržela policie. Odmítl, že by pohlavně zneužil chlapce.

Rodiny zneužitých dětí po něm požadují náhradu za nemajetkovou újmu 2,85 milionu korun. "Byla jim způsobena nevratná celoživotní újma," uvedl jeden ze zmocněnců poškozených.

Muž podle obžaloby zneužil šest dívek a jednoho chlapce. Šlo zejména o děti příbuzných, které hlídal. V jednom případě podle obžaloby zneužil dívku na jarním táboře, který pořádal. Muž dnes u soudu přiznal, že pohlavní styk měl nebo se o to pokusil u pěti dívek. U jedné dívky uvedl, že s ním spala v posteli, ale nic se nestalo. Odmítl také, že by pohlavně zneužil chlapce. "Jsem heterosexuálně založený," řekl u soudu. Obžalovaný je nadále vyslýchán.

Muž z Liberce je stíhán vazebně. Kromě znásilnění je obviněn i z přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie a z přečinu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Podle obžaloby měl tisíce audiovizuálních záznamů dětí od batolat po mladší školní věk se sexuální podtextem.

"Samotného mě mrzí, že jsem to nechal dojít tak daleko, že jsem pomoc neřešil dříve," uvedl obžalovaný. "Touto cestou bych se chtěl poškozeným omluvit. Vím, že žádná omluva následky nenapraví, ani nějaké finanční odškodnění," dodal.

Muž byl v minulosti už dvakrát za znásilnění dítěte odsouzen. Jako sedmnáctiletý byl v roce 2007 potrestán podmínkou, kterou ale za necelý rok porušil a znásilnil třináctiletou školačku. Soud ho tehdy poslal do vězení na šest let. Znalci mu tehdy diagnostikovali heterosexuální pedofilii a soudkyně mu vedle trestu vězení uložila i ochrannou sexuologickou léčbu. Obžalovaný dnes u soudu uvedl, že se nejprve léčil ústavně a poté ambulantně až do roku 2021. Poté měl brát tlumící léky. Dnes u soudu ale přiznal, že je bral nepravidelně, a to už i v době ambulantní léčby.