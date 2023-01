V Liberci začal soud s mužem, který podle obžaloby nehodou maskoval vraždu

Liberec - V Liberci dnes začal soud s pětačtyřicetiletým mužem, který podle obžaloby předloni na Českolipsku fingovanou dopravní nehodou maskoval vraždu své manželky. Státní zástupkyně Petra Pazderková při čtení obžaloby uvedla, že ženu ochromil paralyzérem, vůz s ní pustil z kopce dolů, a když auto narazilo do stromu, tak ho zapálil. Součástí obžaloby je i navržený trest. "Můj návrh trestu činí nepodmíněné odnětí svobody ve výměře 25 let," řekla Pazderková.

Obžalovaný odmítá, že by manželku zabil. Podle jeho dnešního tvrzení u soudu vše zavinil nějaký muž, který jeho manželku vydíral. Obžalovanému hrozí 15 až 20 let, případně výjimečný trest, neboť žena zemřela zvlášť trýznivým způsobem. Státní zástupkyně uvedla, že při zapálení vozu vnímala, ale ochromená paralyzérem nebyla schopná pohybu. "Byla si vědoma neodvratitelnosti své smrti," řekla Pazderková.

Mrtvou ženu záchranáři objevili v nabouraném a ohořelém osobním voze 20. října 2021 ráno na silnici třetí třídy mezi vesnicemi Drnovec a Mařeničky nedaleko Cvikova. Navenek se jevilo, že auto vyjelo z vozovky, narazilo do stromu a začalo hořet. Pazderková při čtení obžaloby dnes uvedla, že žena vůz řídila a obžalovaný byl na místě spolujezdce. Poté, co řidičku ochromil paralyzérem, vůz pustil z kopce dolů do lesa. Zhruba po 40 metrech narazilo auto do stromu. "Následně mělo dojít k polití vozidla benzínem a k jeho zapálení," dodala Pazderková.

Obžalovaný vypovídal celé dopoledne, jeho výslech bude pokračovat i odpoledne. Tvrdil, že se vše událo jinak, než jak uvádí obžaloba. Podle něj jeho manželku vydíral nějaký muž, který chtěl po ní peníze za to, že nezveřejní její choulostivé erotické snímky. Obžalovaný mluvil o 50.000 i 200.000 korunách. V osudné ráno podle jeho verze jel s manželkou jel autem a pak potkali vyděrače, který je ohrožoval zbraní. Když u sebe žádné peníze neměli, jel s nimi k nim domů, kde obžalovaný vystoupil a jeho žena s vyděračem odjela. "Vůbec nevím, kdy odjeli, ani nevím, zda odjela sama nebo spolu," řekl obžalovaný. Podle jeho verze se poté za nimi vydal na kole a přijel, až když bylo auto nabourané a jeho žena se nehýbala. Tvrdil, že jí chtěl vytáhnout z auta, vyděrač se zbraní ruce ho ale donutil, aby to nedělal a po obžalovaném chtěl, aby vůz zapálil. Prý to neudělal, ale auto i tak začalo hořet. "Nevím, zda to zapálil on (vyděrač), nebo jak to chytlo," dodal obžalovaný.