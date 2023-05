V Liberci začal festival Anifilm, letos je zaměřený na japonskou tvorbu

Liberec - Šestidenní mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm začal dnes v Liberci prvním představením, program je naplánovaný do nedělního odpoledne. Loni festival navštívilo skoro 30.000 lidí, předprodej naznačil, že letos by jich mohlo být ještě více. Prodaných akreditací v předprodeji je skoro o desetinu více, řekl ČTK ředitel festivalu Tomáš Rychecký. Letošní 22. ročník je zaměřený na japonskou tvorbu.

"Myslím, že zájem bude velký. Samozřejmě vědět to budeme až na konci," uvedl Rychecký. Vyšší návštěvnost lze podle něj usuzovat ze zvýšeného předprodeje akrediatcí.

Centrem Anifilmu je opět zámek ve středu města. Míst s filmovými projekcemi a dalším programem je více než loni. "A když bude vyprodáno, tak mohou jít lidé večer na náměstí u radnice, kde to je zadarmo," uvedl Rychecký. Na náměstí budou každý večer promítat na velkém plátně jeden film, dnes to bude Ukradená vzducholoď a v dalších dnech Kung Fu Panda, Zlouni, Mimoni 2 a Zámek v oblacích.

Kromě zámku a náměstí Dr. E. Beneše bude festivalový program i v kině Varšava, v kině Cinema City v obchodním centru Forum, Malém divadle, Naivním divadle, Severočeském muzeu, Grandhotelu Zlatý lev, aule G na univerzitě, v části nově zrekonstruovaného Liebiegova paláce i v Oblastní galerii.

Diváci na Anifilmu uvidí kolem 500 soutěžních i nesoutěžních snímků. Letošní ročník by se dal podle Rycheckého nazvat jedním slovem japonský. "Protože jsme se rozhodli po několika letech odkládaný program věnovat právě Japonsku, Mekce a velmoci animace. Jsme rádi, že naše pozvání přijali někteří japonští tvůrci. Z nich jednou z hlavních hvězd je, alespoň tedy pro mě, pan Kódži Jamamura, animátor, výtvarník, režisér," uvedl ředitel festivalu. Součástí festivalu je i výstava kreseb Jamamury v Oblastní galerii. Návštěvníci galerie je mohou vidět ode dneška, s jejich autorem se budou moci setkat ve čtvrtek. Bude nejen v galerii, ale poté i na univerzitě a v kině Varšava. Z japonských tvůrců by se na Anifilmu měli představit i Mirai Mizue, Sarina Niheiová či Kaoru Furuková.

Anifilm představuje to nejlepší, co vzniklo v uplynulém roce v domácí i zahraniční animační filmové tvorbě. Z 1500 přihlášených děl bude soutěžit 200 vybraných snímků. Výsledky národní soutěže Český obzor vyhlásí organizátoři dnes večer při slavnostním zahájení, vítěze sedmi mezinárodních kategorií v sobotu večer.

Tradiční součástí Anifilmu je i doprovodný program pro školy, první třídy na tvůrčí dílny do zámku zamířily už dnes dopoledne. "Každoročně nám zájem stoupá. Některé třídy sem už chodí s tím, že vědí, co budou dělat. Mají to třeba v rámci nějakých projektů, takže spolupráce se školami chválíme," uvedla za lektory Anna Mastníková. Dopoledne jsou tvůrčí dílny pro školy, odpoledne a víkendu pro veřejnost. "Jednotliví účastníci si mohou vyzkoušet různé technologie, jak vytvořit animovaný film od 3D po klasickou analogovou animaci s plastelínou, nebo loutku," dodala Mastníková.