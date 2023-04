V Liberci umělci vytváří na zdi domu obří obraz draka, lákat bude na akci sklářů

Liberec - Dvojice umělců začala v noci na dnešek malovat na fasádu domu v dolním centru Liberce do kruhu stočeného draka. Obraz bude mít v průměru zhruba 11 metrů, hotový by měl být ve středu odpoledne a lákat bude na druhý ročník letní akce sklářů nazvané Crystal Valley Week – Týden Křišťálového údolí. V tiskové zprávě o tom dnes za organizátory akce informovala Lucie Fürstová.

Drak chrlící oheň, kterým si taví třpytivý ocas, má odkazovat na motto letní akce. To zní Sklo je naše historie, současnost i budoucnost. "Tvůrcem podle nás velmi povedeného vizuálu je liberecké studio _STROY. Téma draka nás nadchlo, přesně splňuje naše představy," uvedl ředitel projektu Křišťálové údolí David Pastva.

Dva grafičtí designéři Jiří Hořavka a Ondřej Beneš vytváří obraz draka na volnou zeď zhruba patnáctimetrového domu ve Františkovské ulici. Využívají k tomu dvě plošiny, barvou pokryjí 95 čtverečních metrů plochy, k čemuž jim poslouží 120 půllitrových barevných sprejů. Podle Hořavky by jejich motiv měl odrážet, že sklářství je s Libereckým krajem neodmyslitelně historicky spjato. "Napadl mě původně had, ale drak je ideální. Jde o ten oheň, který v sobě nosí. Je to jasná symbolika znovuzrození. Tak jako si tady na zdi bude tavit vlastním ohněm ocas, tak i skláři opakovaně roztavují skleněné střepy, aby z nich vznikla nová křehká krása. A současně je to také o historii sklářského řemesla, které v Křišťálovém údolí bylo, je a chceme, aby zůstalo i v budoucnosti," uvedl Hořavka.

V květnu "jejich" drak pomyslně ožije. V libereckém zámku ho Hořavka u příležitosti mezinárodního filmového festivalu Anifilm animací rozpohybuje. Poté bude silueta draka na všech plakátech a pozvánkách propagujících Týden Křišťálového údolí, který se bude konat letos od 28. srpna do 2. září. "Velký letní festival Crystal Valley Week nabídne už druhým rokem živé ukázky výroby skla přímo v centru Liberce, skleněné instalace v ulicích, výstavy, speciální křišťálový trh, hudbu i zábavu," uvedla Fürstová.

Křišťálové údolí (Crystal Valley) je projekt Libereckého kraje na podporu cestovního ruchu a místních sklářských a bižuterních firem. Kraj je oblíbenou turistickou oblastí, tisíce návštěvníků do něj každoročně míří za přírodou a sportem, má však ve světě unikátní postavení ve sklářské a bižuterní výrobě a výrobě šperků. Napříč krajem je zhruba 160 sklářských, bižuterních a šperkařských firem, živnostníků, muzeí a škol, a právě ty by měly být hlavním turistickým lákadlem.