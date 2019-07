V Liberci pokračovalo natáčení seriálu ČT, z Nelegálu jsou Zrádci

Liberec - Televizní štáb pokračoval v minulých dnech v Liberci v natáčení šestidílné kriminální série z drogového prostředí. V hlavních rolích se představí Lenka Krobotová a Cyril Dobrý. Natáčení seriálu, původně titulovaného jako Nelegál, je zhruba ve třetině. Česká televize by ho pod názvem Zrádci měla vysílat od 5. ledna příštího roku. Novinářům to řekl jeden z režisérů seriálu Viktor Tauš.

"Myslím, že Zrádci je lepší a přesnější název pro ten obsah," uvedl Tauš, který krimisérii režíruje společně s Matějem Chlupáčkem. Primárně půjde o příběh dvacetiletého drogového dealera a policejního informátora Davida Frýdla. "Kterého důstojník protidrogové policie využívá a zneužívá k tomu, aby se skrz něj dostal až k hlavě Draka (mafie)," uvedl Tauš.

Po vraždě své policejní spojky zůstává Frýdl sám a po krku mu jde mafie i policie. "Jsem z toho nervózní. Jdou po mně všichni," uvedl představitel dealera Cyril Dobrý. Podle něj je Frýdl docela hajzl. "Mě to baví. Mám to radši než dělat klaďáky," řekl. Pro Dobrého to je první velká role, vnímá ji jako velkou zkušenost. "Vzhledem k tomu, jak jsem mladý a s kým mám čest hrát, tak se učím pořád," dodal.

Druhou hlavní figurou seriálu je Lenka Krobotová představující policejní analytičku, která pracuje na národní protidrogové centrále. "Hraju něco takového poprvé, takže jsem za to velmi vděčná. Je to úplně jiný charakter než jsem doteď hrála. Mám tam tři různé linky, takže pro herečku je taková role v takto chytrém scénáři dárek," uvedla Krobotová. Jednou linkou pro její postavu je podle ní nelegální vyšetřování, druhou oficiální a třetí osobní život. Jejího manžela hraje v seriálu David Novotný. Scéna z jejich vztahové krize se natáčela v neděli v restauraci libereckého hotelu Zlatý lev. V neděli byli filmaři i v liberecké nemocnici či na koupališti v Lučanech u Jablonce. Podle Tauše bude natáčení pokračovat až do listopadu, a to nejen po republice, ale také v Polsku a Německu.

Šestidílná minisérie má rozpočet zhruba 75 milionů korun, Liberec na jeho vznik přispěl částkou 1,4 milionu korun. Je to poprvé, co město od vzniku své filmové kanceláře podpořil nějaký filmový projekt i finančně. Dotaci získali tvůrci seriálu i od Libereckého kraje, 200.000 korun. Podle Tauše v Liberci utratí asi čtvrtinu rozpočtu.