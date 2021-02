V Liberci je ode dneška přístupná umělá ledová stěna

V bývalém lomu v centru Liberce je přístupná ledová umělá stěna vysoká zhruba 15 metrů (na snímku z 16. února 2021). Její vytvoření umožnily silné mrazy v předchozích dnech. I přes oblevu, kterou předpovídají meteorologové, by měla několik dnů vydržet.

V bývalém lomu v centru Liberce je přístupná ledová umělá stěna vysoká zhruba 15 metrů (na snímku z 16. února 2021). Její vytvoření umožnily silné mrazy v předchozích dnech. I přes oblevu, kterou předpovídají meteorologové, by měla několik dnů vydržet. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - V bývalém lomu v centru Liberce je ode dneška přístupná ledová umělá stěna vysoká zhruba 15 metrů. Jsou na ní tři lezecké linie, řekl ČTK správce horolezecké arény Pavel Pfeifer. "Led má na tloušťku od deseti do 15 centimetrů," dodal.

Fotogalerie

Vytvoření ledové stěny umožnily silné mrazy v předchozích dnech, i přes oblevu, kterou předpovídají meteorologové by měla několik dnů vydržet. Pfeifer předpokládá, že minimálně do neděle by měla stěna být v provozu.

Zájemci o lezení si musejí dopředu rezervovat termín. Na každý den jsou k dispozici čtyři tříhodinové bloky od 8:00 do 20:00. "Ještě nějak volná místa jsou," uvedl Pfeifer. Jedna linie je pro dva lezce, najednou jich v areálu bude šest. Podle správce průměrný lezec stěnu zdolá za osm až deset minut. "Jinak je to třeba tříminutová záležitost a profisportovci, když jsme tady před lety měli závody, tak to měli mezi 14 až 18 vteřinami," dodal Pfeifer.

Bývalý lom Na Bídě v Mlýnské ulici mají horolezci dlouhodobě pronajatý od libereckého magistrátu. Poprvé na ledolezení lákali před sedmi lety lety, naposledy to bylo před dvěma lety. Loňská teplá zima vytvoření ledové stěny neumožnila. Lom v Liberci je v Libereckém kraji jediným místem, kde se v zimě dělá umělá ledová stěna. Ve volné přírodě jsou v kraji mezi lezci oblíbená zejména dvě místa v Jizerských horách, Štolpišský ledopád nedaleko Hejnic a ledopád v bývalém lomu v Oldřichově v Hájích. Tam se ale obvykle dostanou jen zkušení lezci, liberecký areál si mohou vyzkoušet i amatéři. Při výstupu je každý jištěný.