V Liberci inovátoři ukázali dron ve tvaru hmyzu či vozítko do nepřístupných míst

Liberec - Dron ve tvaru ptáků nebo hmyzu či robotické vozítko využívané k protahování kabelů ve stropních podhledech a úzkých šachtách. I to ukázali inovátoři v Liberci, kde se konal druhý ročník festivalu Maker Faire. Své projekty představilo kolem 35 převážně místních tvůrců, moderních kutilů a inovátorů z různých odvětví.

Drony ve tvaru hmyzu a ptáků vyvíjí firma Flapper, jejíž základna vznika v Jablonci nad Nisou. Na začátku byla podle jednoho ze zakladatelů firmy Matěje Karáska zvědavost. "Nešlo nám o to vyvinout hned roboptáka, abychom pro něj měli nějaké využití, ale spíše nám šlo o to zjistit, jestli je vůbec něco takového možné. A když jsme to dokázali, tak jsme zjistili, že co se letových vlastností týče, tak je to docela zajímavé a mohlo by to mít i využití například v tom, že ten dron působí na lidi jinak, je takový přátelštější," řekl dnes ČTK Karásek.

Místo vrtulí létají "flappery" libovolným směrem za pomocí mávajících křídel stejně jako ptáci nebo hmyz. "Hlavní rozdíl oproti klasickým dronům je v bezpečnosti, protože jsou lehké a nemají nebezpečné vrtule. Když tak například do něčeho narazí, tak se odrazí, to znamená nevznikne žádné zranění a dron zůstává v letu, nespadne," řekl Karásek.

Sériově tyto drony podle něj zatím nevyrábějí. "Tím, že je to úplně nový dron, tak ho prodáváme jako vývojovou platformu jednak pro univerzity pro další výzkum a i pro společnosti, které třeba vyvíjí senzory a zajímá je, jak se budou chovat na tomto netradičním létajícím robotu," uvedl Karásek. Využitelné jsou podle něj i třeba v zábavním průmyslu, jako jsou show s drony během koncertů, festivalů nebo v zábavních parcích.

Praktické využití má také robotické vozítko liberecké společnosti Muscari, která nabízí IT služby. Vyvinula ho, když hledala způsob, jak natáhnout kabely přes úzké šachty nebo sádrokartonové stropy bez toho, že by je musela rozebírat. "Většina kolegů na to kouká nejdříve nedůvěřivě, že je to taková hračka. Když to pak ale vidí v akci, že práce, co jinak trvá čtyři hodiny, je hotová za deset minut, tak se pak většinou ptají, zda jim to postavíme také," řekl ČTK technický ředitel Muscari Jan Vojtěch Vaníček. Postavení jednoho takového vozítka vyjde odhadem na 10.000 korun. Jezdící robot napájený baterií je vybavený kamerou a ovládaný dálkově. Vaníček neví o žádné jiné firmě, která by taková vozítka pro tyto účely měla a využívala.