Ilustrační foto - Pátý zápas čtvrtfinále play off hokejové extraligy: Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav, 27. března 2019 v Liberci. Z gólu se radují liberečtí hráči (zleva) Tomáš Filippi, Martin Ševc, autor branky Marek Kvapil a Jakub Valský. ČTK/Petrášek Radek

Praha - V Liberci a v Třinci dnes začnou semifinálové boje play off hokejové extraligy. A představí se v nich týmy, které v předešlých osmi letech dokázaly mistrovský titul získat. Šampion z roku 2016 Liberec se utká s brněnskou Kometou, která navázala na jeho vítězství a útočí na zlatý hattrick. Mistr z roku 2011 Třinec se utká s Plzní, která získala titul o dva roky později.

"Kometa je extrémně zkušené mužstvo, extrémně dobře defenzivně hrající. Budeme je samozřejmě chtít porazit našimi zbraněmi, což byla ofenziva, a doufám, že překonáme urputnou obranu soupeře," řekl trenér Liberce Filip Pešán před prvním zápasem série.

Bílí Tygři dokázali v sezoně Kometu třikrát porazit, jen poslední vzájemný zápas prohráli na svém ledě 2:3 v prodloužení. Pešán však má v mysli souboje z finále 2017, kdy Brno jeho tým porazilo 4:0 na zápasy. "Úplně stejně Kometa vyhrála titul o rok později a stejně vyřadila Hradec letos (ve čtvrtfinále). Doufám, že budeme o něco zkušenější, než byl Hradec," uvedl Pešán.

Na předloňskou finálovou bitvu si dobře pamatují i v Brně. "Očekávám parádní hokej," řekl majitel Komety a hlavní trenér Libor Zábranský, pro kterého není bilance z aktuální sezony podstatná. "Začíná se od nuly, je to nová soutěž," zopakoval Zábranský starou pravdu, s níž má navíc čerstvé zkušenosti s Hradcem Králové. Brno s ním v základní části čtyřikrát prohrálo, ale ve čtvrtfinále ani jednou.

Za velkou výhodu považuje fakt, že jeho tým měl tak dlouhou dobu čas na přípravu i regeneraci. Herního výpadku se nebojí. "Máme natolik zkušené mužstvo, že herní pohotovost se u našich kluků nemusí udržovat. V přípravě na tato utkání jedeme stejně jako roky předtím, model máme zažitý, nic na něm neměníme," poukázal Zábranský na osvědčený způsob přípravy.

Dostatek času na odpočinek měl i Třinec, který ve čtvrtfinále vyřadil Vítkovice také 4:0 na zápasy. "Rychlý konec série nám poměrně výrazně usnadnil dobu léčení některých hráčů s drobnými zraněními. Získali jsme čas. To pomohlo, odpočinuli jsme si, ale pak jsme zase začali trénovat," pochvaloval si trenér Ocelářů Václav Varaďa na klubovém webu.

Slezané dokázali v sezoně Plzeň třikrát porazit, Varaďa má ale před kvalitami nejproduktivnějšího týmu základní části respekt. "Prožívají velmi dobrou sezonu, skvěle jim chytá brankář a myslím si, že je to kompaktní a velmi dobře fyzicky i bruslařsky vybavený tým. Každopádně těžký soupeř," řekl Varaďa.

Plzeň do semifinále postoupila až výhrou v sedmém čtvrtfinálovém duelu proti Olomouci a může tak být unavenější. "Plzeň určitě může říkat, jak je super rozehraná a připravená na nás vletět. My zase říkáme, že ta dlouhá pauza byla skvělá, že jsme si perfektně odpočinuli. Je to válka slov," pousmál se Varaďa.

Západočeši si po sobotním postupu lehce odpočinuli a po dnešním tréninku odjeli do Třince. "Oceláři mají čtyři vyrovnané lajny, jsou to velmi dobří bruslaři. Kvalita v defenzivě, ofenzivě, v přesilových hrách. Je to mančaft, který skončil v lize druhý, ale začíná se od nuly. Připravíme se a uděláme maximum, abychom šli dále," řekl odhodlaně kouč Plzně Ladislav Čihák.

Statistické údaje před zápasy semifinále Generali play off hokejové Tipsport extraligy - 3. a 4. dubna: Bílí Tygři Liberec (po základní části 1.) - HC Kometa Brno (5.). Začátky: středa 17:00 (ČT sport), čtvrtek 19:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 5:2, 5:2, 2:1, 2:3 v prodl. (nejproduktivnější hráči: Radan Lenc 3 branky + 1 asistence - Petr Holík 1+3). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 4 zápasy - 0 výher - 0 výher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 1 prohra v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 3 prohry - skóre: 8:16. Nejproduktivnější hráči v play off: Michal Birner 5 zápasů/6 bodů (4 branky + 2 asistence) - Jan Hruška 4/6 (1+5). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Marek Kvapil 47/57 (25+32) - Petr Holík 52/55 (17+38). Statistiky brankářů v play off: Roman Will průměr 1,58 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 93,28 procenta - Marek Čiliak 1,00, 97,08 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Roman Will 2,26, 91,55 a pětkrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,74 a 90,43 - Karel Vejmelka 2,38, 91,50 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 1,61, 93,50 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Liberec je ve své 17. extraligové sezoně v semifinále poosmé. V letech 2005, 2007, 2008, 2010 i 2012 v něm neuspěl. V roce 2016 získal historický titul a o rok později skončil druhý. - Bílí Tygři mají jako vítěz základní části už před startem semifinále jistý zisk medaile, která bude jejich pátou po zlatu (2016), stříbru (2017) a dvou bronzech (2005 a 2007). - Kometa Brno, která drží historický rekord s třinácti tituly, je od roku 2009, kdy se znovu usadila v nejvyšší soutěži, v semifinále pošesté. V letech 2012 a 2014 získala stříbro a předloni i loni titul. Neuspěla jen v roce 2015. V semifinále Brňané uspěli také v roce 1971 a podlehli v boji o titul. Na kontě mají triumfy z let 1955 až 1958 a 1960 až 1966, kdy se play off nehrálo. Stříbro získali Brňané šestkrát a bronz čtyřikrát. V případě vyřazení jako nejhorší tým po základní části ze semifinalistů na medaili nedosáhnou. - Liberec vyřadil ve čtvrtfinále Mladou Boleslav 4:1 na zápasy, Kometa vyhrála nad Hradcem Králové 4:0 na utkání. - Kometa vyhrála už sedm sérií play off za sebou. Naposledy neuspěla v roce 2016, kdy podlehla v předkole Chomutovu 1:3 na zápasy. - Liberec se s Kometou utká v play off podruhé. Jediný souboj se odehrál ve finále v roce 2017 a Brňané ovládli sérii 4:0 na zápasy. - Bílí Tygři vyhráli nad Kometou čtyři z posledních pěti zápasů, v posledním souboji 3. března slavili Brňané výhru v Liberci 3:2 v prodloužení. - Útočník Martin Erat se vrací do sestavy Komety po odpykání jednozápasového trestu za faul na Daniela Rákose z Hradce Králové ze třetího čtvrtfinále. - Útočník Jan Ordoš může sehrát 200. zápas v extralize. - Slovenský brankář Marek Čiliak z Komety Brno dnes slaví 29. narozeniny. - Útočník Marek Kvapil z Liberce působil v Kometě Brno v extralize v sezonách 2010/11 a 2016/17 a krátce také v první lize v ročníku 2003/04. - Útočník Leoš Čermák z Komety Brno působil v Liberci v letech 2003 až 2008, Jan Hruška hrál za Bílé Tygry v juniorce v sezonách 2004/05 a 2005/06, obránce Tomáš Bartejs v dorostu a juniorech v ročnících 2008/09 a 2009/10. HC Oceláři Třinec (2.) - HC Škoda Plzeň (3.). Začátky: středa 19:00 (O2 TV Sport), čtvrtek 17:00 (ČT sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 2:3, 4:1, 6:5 po sam. nájezdech, 2:1 (Martin Růžička 3+3 - Ondřej Kratěna 2+2). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 14 zápasů - 5 výher - 1 výhra v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 1 prohra v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 7 proher - skóre: 35:46. Nejproduktivnější hráči v play off: Martin Růžička 4/8 (3+5) - Peter Čerešňák 7/7 (0+7). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Růžička 42/44 (19+25) - Milan Gulaš 51/62 (30+32). Statistiky brankářů v play off: Šimon Hrubec 1,25, 95,37 a jednou udržel čisté konto - Dominik Frodl 1,91, 93,72 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Šimon Hrubec 2,18, 92,17 a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Daneček 1,50 a 92,86, Pavel Kantor 2,22, 90,96 a jednou udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,77 a 85,71 - Dominik Frodl 1,89, 92,84 a čtyřikrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,82 a 90,00. Zajímavosti: - Třinec je za 24 let působení v nejvyšší soutěži mezi nejlepšími čtyřmi podeváté a čtyřikrát v semifinále uspěl. V letech 2008, 2015 a loni získal stříbro a v roce 2011 historický titul. Neuspěl v letech 1999, 2003, 2012 a 2013. V roce 1999 získal bronz. - Plzeň je v historii vyřazovací části v semifinále podeváté. V roce 2013 dosáhla na premiérový titul a v roce 1992 získala stříbro. V letech 2000, 2013, 2016 a loni, kdy skončila třetí, i 2004 a 2009 v boji o finále neuspěla. - Plzeň s Třincem se v historii extraligy potkaly v play off už třikrát. V roce 1999 slavil po výhře 3:2 na zápasy postup do semifinále Třinec, o rok později zvítězila opět ve čtvrtfinále 3:1 na utkání Plzeň. V roce 2009 se v předkole radovala opět Plzeň po výsledku 3:2 na utkání. - Oceláři ve čtvrtfinále vyřadili v moravskoslezském derby Vítkovice 4:0 na zápasy, Plzeň zdolala Olomouc po sedmizápasové bitvě 4:3. - Plzeň v základní části této sezony vyhrála v Třinci oba zápasy a celkově vyhrála čtyři z posledních šesti vzájemných utkání. - Útočník Miroslav Indrák může sehrát 300. zápas v extralize, Michal Kovařčík z Třince nastoupí ke 100. utkání v nejvyšší soutěži. - Útočníkovi Martinu Růžičkovi z Třince chybí šest branek k tomu, aby vstoupil do Klubu hokejových střelců deníku Sport s 250 góly v domácí nejvyšší soutěži a české reprezentaci. - Útočník Martin Adamský z Třince působil v Plzni v letech 2002 až 2010, Vladimír Svačina tam hrál krátce v sezoně 2010/11 a Erik Hrňa v druhé části ročníku 2015/16. - Útočník Denis Kindl z Plzně působil v Třinci 2012 až 2016, ale za Oceláře sehrál v extralize jen 32 utkání. Nastupoval mezitím i v první lize v Olomouci a v Kladně.