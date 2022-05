V Libanonu začaly volby, první od začátku ekonomické krize

Bejrút - V Libanonu dnes v 06:00 SELČ začaly parlamentní volby. K urnám může přijít až 3,9 milionu lidí, kteří zvolí 128 členů parlamentu. V končícím volebním období Libanon zažil ekonomickou krizi, ničivý výbuch v bejrútském přístavu, kde zemřelo nejméně 200 lidí, či protesty proti zkorumpovaným politikům. Hlasování je testem pro nové opoziční skupiny, jež vznikly po protivládních protestech, mnozí Libanonci ale očekávají, že se politická mapa země příliš nezmění, uvedla agentura AP.

Volební místnosti zavřou v 18:00 SELČ. Hlasovat mohou občané starší 21 let. Podle agentury AFP na průběh voleb dohlíží velký počet příslušníků bezpečnostních sil. Definitivní výsledky hlasování se očekávají v pondělí.

V minulých volbách uspělo šíitské hnutí Hizballáh, které vytvořilo alianci s dalšími silami, a to včetně křesťanské strany prezidenta Michela Aúna. To zemi dále posunulo do vlivu Íránu. Země čelí nejhorší krizi od občanské války z let 1975 až 1990, měna ztratila na 90 procent své hodnoty a zhruba tři čtvrtiny populace se potýkají s chudobou.

Podle agentury Reuters nový parlament čeká rozhodování o reformách, které požaduje Mezinárodní měnový fond, aby zemi uvolnil finanční pomoc. Zákonodárci bude také volit nového prezidenta, jelikož Aúnovi mandát končí na konci října.

O poslanecké křeslo se uchází přes 700 kandidátů. Jsou mezi nimi i představitelé protestních hnutí proti zkorumpované politice. Bývalý libanonský premiér a prominentní sunnitský politik Saad Harírí se naopak rozhodl nekandidovat. Nevládní organizace varovaly, že volby může ovlivnit snaha kandidátů kupovat hlasy skrze potravinovou pomoc či poskytnutím poukázek na pohonné hmoty.

Analytici neočekávají rychlé ustanovení nové vlády po volbách. Vytvoření kabinetu obvykle v Libanonu doprovázejí střety mezi jednotlivými frakcemi a nová vlády by tak mohla vzniknout až mnoho měsíců po dnešním hlasování.