V letošním ročníku cen Brit Awards uspěla zpěvačka Adele

Oceněná britská zpěvačka Adele na vyhlášení hudební soutěže Brit Awards. ČTK/AP/Joel C Ryan

Londýn - Britská popová zpěvačka Adele uspěla v letošním ročníku hudební soutěže Brit Awards. Adele si dnes večer odnesla ceny umělkyně roku, písně roku i alba roku. Ocenění pro kapely dostala rocková skupina Alice Wolf. Novinkou letošního ročníku bylo, že organizátoři zrušili kategorie podle pohlaví. Předávání cen se uskutečnilo v londýnské O2 aréně, uvedla britská média.

Adele slavila úspěch se svým albem 30, které vydala v listopadu. V loňském roce se prodalo 600.000 nosičů tohoto alba, což byl vloni nejlepší výsledek mezi britskými hudebníky. Ve srovnání s předchozím albem 25, které zpěvačka vydala o pět let dříve, prodeje nosičů klesly o pětinu, což odborníci přičítají většímu používání streamovacích služeb. Cenu za píseň dostala za skladbu Easy On Me.

Zpěvačka uvedla, že svým albem chtěla vysvětlit synovi rozvod s jeho otcem Simonem Koneckým. "Chtěla bych věnovat cenu mému synovi a jeho otcovi Simonovi," uvedla zpěvačka. "Byla to nejen moje cesta, ale nás všech," dodala. Stejnou cenu Adele dostala i za předchozí alba 21 a 25.

V hlavních soutěžních kategoriích letos byli i další známí umělci z britské hudební scény, například Ed Sheeran, který získal cenu skladatele roku, Little Simz, která se stala objevem roku, Dave a Sam Fender, kteří oba dostali žánrové ceny.

V zahraničních kategoriích slavila úspěch zpěvačka Olivia Rodrigová, která dostala cenu za píseň Good 4 U, a zahraniční umělkyní roku se stala americká zpěvačka Billie Eilish. Nejlepší zahraniční kapelou se stala americká skupina Silk Sonic.

Novinkou letošního ročníku britských hudebních cen bylo zrušení kategorií podle pohlaví. Organizátoři také zavedli čtyři nové žánrové ceny: alternativní nebo rockový počin, počin v žánrech hip hop, grime nebo rap, taneční počin a popový nebo R’n’B počin.

O cenách, které se udílí od roku 1977, rozhodují profesionálové z hudebního průmyslu. Původní sbor zhruba 1000 hlasujících organizátoři v roce 2017 rozšířili, aby byl různorodější a genderově vyváženější.