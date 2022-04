V letošním 1. čtvrtletí si založilo v ČR živnost 19.564 lidí

Praha - V letošním prvním čtvrtletí si založilo v Česku živnost 19.564 lidí, o třetinu více než za stejné období v minulém roce a nejvíce od roku 2013. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF a dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet přerušených živností se meziročně snížil o 1653 na 34.343. Svou živnost ukončilo 10.800 podnikatelů, meziročně o osm procent méně a zároveň nejméně od začátku roku 2010. Díky tomu přibylo za první tři měsíce v Česku 8764 podnikatelů, což je o 3423 více než ve stejném období loni.

"Výsledky za první čtvrtletí roku ukazují, že Češi měli na začátku roku důvěru v českou ekonomiku a její budoucí vývoj. To je rozdílné proti začátku minulého roku, kdy lidé měli jen malou naději na brzké rozvolnění protiepidemických opatření a vnímali situaci na trhu spíše negativně. To se letos změnilo a ochota lidí pouštět se do nového podnikání opět stoupla. Do těchto výsledků se ale zatím nepromítla dramatická situace na Ukrajině a zhoršující se situace na světových trzích, proto nelze čísla za první čtvrtletí přeceňovat,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

V březnu začalo v ČR podnikat 6605 lidí, o 832 více než v únoru. Činnost naopak přerušilo 8939 podnikatelů, o 1112 více než předešlý měsíc. Počet lidí, kteří své podnikání zcela ukončili, také stoupl. V březnu jich bylo 3954, o 767 více než v únoru.

"Za velmi dobrými výsledky prvního čtvrtletí tak stojí zejména kombinace dvou faktorů. Zaprvé je to počet nových živností v letošním lednu, který výrazně přesahoval dlouhodobý průměr, když dosáhl na 7186. Za druhé to je fakt, že počet ukončených živností od začátku roku ani jednou nepřesáhl čtyři tisícovky a průměr za měsíc tak byl poměrně nízký. Zejména v únoru ukončilo podnikání málo lidí,“ doplnila Kameníčková.

Od začátku roku zahájilo svoji činnost nejvíce podnikatelů v Praze (3767), ve středních Čechách (2662) a Jihomoravském kraji (2258). Nejméně lidí začalo během uplynulých tří měsíců podnikat na Karlovarsku (466), v Libereckém kraji (741) a na Vysočině (809).

Počet podnikatelů s ukončenou živností byl nejvyšší opět v Praze (1757), následovala jižní Morava (186) a střední Čechy (1200). Nejméně podnikatelů zaniklo v Karlovarském kraji (274), na Vysočině (403), a na Zlínsku (445). V Libereckém kraji jako jediném začalo podnikat méně lidí než ve stejném období minulého roku, konkrétně o 232 méně.

V rámci jednotlivých odvětví začalo během prvních tří měsíců nejvíce lidí podnikat ve zpracovatelském průmyslu (2652), v profesních a vědeckých činnostech (2215) a ve stavebnictví (2170). U 4098 nových podnikatelů však v živnostenském rejstříku nebyl uveden obor podnikání. Nejvíce podnikatelů naopak skončilo v obchodu (2812), stavebnictví (1547) a profesních, vědeckých a technických činnostech (1485).