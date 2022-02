V Letohrádku Mitrovských v Brně jsou k vidění československá nej

Brno - V Letohrádku Mitrovských v Brně dnes dopoledne začala výstava nazvaná Československá nej, podle autorů představuje to nejlepší, co bylo a je u nás a na Slovensku k vidění, zažití, ale i ochutnání. K vidění jsou například igráčci, stavebnice Seva, Baťovy dřeváky, ale i historické klobouky TONAK. Určená je jak pro poučení dětí, tak i k zavzpomínání a pobavení dospělých. V tiskové zprávě o tom informoval spoluautor výstavy a vedoucí produkce letohrádku Petr Lukas.

"Chceme vypíchnout témata, která jsou již částečně zapomenutá, upozaděná a nebo naopak považovaná za zcela běžná. Neobvyklým mixem exponátů a nápaditou instalací chceme návštěvníka inspirovat a motivovat k objevování nejen lokálních specifik," uvedl Lukas.

Celou výstavou provázejí igráčci, kteří přibližují československá prvenství. K vidění je například stavebnice Seva, kterou mladý inženýr Petr Šimr sestavil do modelů lidské kostry, Napoleona, exotických zvířat, dopravních prostředků a dalších exponátů. Návštěvníci se ale mohou těšit například i na sklo a porcelán, Spejbla a Hurvínka, prostorové pohlednice a panaskopické knihy, lidovou tvořivost, Baťovy dřeváky, historické klobouky TONAK, šaty ze silonu, bižuterii, také na dětské hry a hračky. K vidění jsou i papírové modely, první zahradní trpaslík, dobové reklamy, kostkový cukr jako český vynález a další.

Výstava potrvá do 1. května, otevřeno je v únoru a březnu čtvrtek až neděle od 10:00 do 16:00, v dubnu ve stejné časy i ve středu. Vstupenka pro dospělého stojí 100 korun, děti od šesti let zaplatí 60 korun, menší děti 25 korun.

Letohrádek Mitrovských dal v roce 1779 postavit hrabě Antonín Mitrovský. Sloužil jako letní odpočinkové sídlo. Kdysi stál uprostřed zahrad, v současnosti jej ale obklopuje městská zástavba. V současnosti se v něm konají výstavy a kulturní akce.