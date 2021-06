V leteckém muzeu v Kunovicích je k vidění zrenovovaná stíhačka MiG-21

Zrenovovaná stíhačka MiG-21 MF, kterou odhalili 29. června 2021 pracovníci Leteckého muzea v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Takzvaná šedivka do něj loni zamířila z Technického muzea v Brně výměnou za dopravní letoun L-410. Práci na obnově stroje se muzejníci a dobrovolníci věnovali deset měsíců.

Kunovice (Uherskohradišťsko) - Letecké muzeum v Kunovicích na Uherskohradišťsku příští týden slavnostně odhalí zrenovovanou stíhačku MiG-21. Takzvaná šedivka do něj loni zamířila z Technického muzea v Brně výměnou za dopravní letoun L-410. Práci na obnově stroje se muzejníci věnovali několik měsíců. Odhalení stíhacího letounu se uskuteční v úterý 29. června v 15:00, sdělil dnes ČTK ředitel muzea Martin Hrabec.

Letadlu se podařilo vrátit podobu, v jaké létalo na začátku 90. let, kdy skončila jeho aktivní služba u armády. "Odpracovalo se těsně pod 2000 hodin. Průběžně jsme sháněli chybějící součásti včetně podvěsů výzbroje. Potom následovalo odstrojení letadla a odstranění původního nátěru šetrnou chemickou cestou. Velké množství povrchu bylo napadené korozí, to se muselo všecko ošetřit, zakonzervovat," řekl Hrabec.

Renovace podle něj pokračovala lakováním stroje a doděláváním detailů, například znaků nebo ručně stříkaných popisků. "Pak se letadlo muselo celé znovu poskládat a vystrojit. I když jsme jej původně měli bez motoru a vybavení, podařilo se nám ho dostrojit tak, že je v kompletním stavu," uvedl Hrabec.

Jeden MiG-21 už v kunovickém muzeu je, a to verze F. Podle Hrabce patří mezi první verze ikonického letounu. Šedivky byly naopak nejmodernější verzí. "Je mezi nimi docela velký rozdíl, už od pohledu. Piloti, co s nimi létali, o 'efkách' říkali, že to byly nevybouřené dorostenky, a 'emefky' už dámy v nejlepších letech," řekl Hrabec.

Potřebné zázemí pro renovaci letounu poskytla muzejníkům firma Aircraft Industries, od státního podniku LOM Praha získali originální trysku, která byla podle Hrabce posledním velkým dílem, jenž k dokončení obnovy letadla chyběl.

Šedivky byly posledními stroji MiG-21 MF dodanými do Československa, své jméno získaly díky světle šedému zbarvení. Letoun, který se stal novou součástí kunovické expozice, byl vyroben v leteckém závodu v Gorkém, dnešním Nižném Novgorodu, v září 1975. Ještě téhož roku byl dodán do Československa. Nejdříve sloužil v Českých Budějovicích, odkud byl v červenci roku 1989 přesunut na základnu v Brně a o něco později pak do Náměště nad Oslavou, Mošnova a Přerova. Vyřazen z armády byl v listopadu 1993 v Plzni.

Letecké muzeum v Kunovicích vzniklo v roce 1970, své první letadlo vystavilo o čtyři roky později. Zaměřuje se na letadla československé a české výroby a na stroje, které působily v rámci československého a českého letectva. Vystavuje tři desítky exponátů. Loni muzeum navštívilo okolo 35.000 lidí.