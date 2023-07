V létě se zraní desítky tisíc dětí, nejčastější jsou úrazy ruky, kotníku a hlavy

Praha - Lékaři o letních prázdninách každoročně ošetří desítky tisíc dětí kvůli úrazům. Nejčastěji se jedná o poranění zápěstí a ruky, kotníku či hlavy. Celkový počet dětských úrazů s výjimkou covidových let 2020 a 2021 mírně roste, za posledních pět let zhruba o šest procent, sdělila ČTK mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová. U VZP je pojištěno asi 60 procent lidí v ČR.

Nejvíc dětských úrazů bývá podle statistik VZP v jarních měsících, tedy od března do června. Neplatilo to ale v dobách epidemie koronaviru, kdy se tou dobou děti učily hodně z domova a nemohly se věnovat ani většině mimoškolních aktivit. V červenci a srpnu, kdy není škola ani kroužky a protikoronavirová opatření se přes léto uvolnila, se počet dětských úrazů v posledních pěti letech výrazně neměnil.

Největší pojišťovna v zemi o loňských prázdninách evidovala přes 50.000 dětí, které utrpěly zranění a vyhledaly lékařskou pomoc. Za celý rok 2022 jich bylo 217.880. Také za celý rok byly nejčastější úrazy zápěstí a ruky, kotníku, chodidla a hlavy, následovaná poraněním kolena, bérce a lokte či předloktí. Náklady VZP na léčbu dětských úrazů dosáhly v minulém roce zhruba 730 milionů korun.

"Pokud se podíváme pouze na letní měsíce roku 2022, jen v průběhu července a srpna bylo mezi dětskými klienty VZP ošetřeno 11.600 poranění ruky, v případě kotníku to bylo 11.400 případů a dalších 10.900 poranění hlavy," uvedla Plívová.

Loni VZP evidovala 40.800 zraněných dětí ve věku od jednoho do čtyř let, zraněným adolescentům mezi 12 a 15 lety bylo ještě víc, a to 63.500. Právě v této věkové kategorii výrazněji převažují poranění u chlapců, kterých VZP registrovala 35.000 proti 28.000 poranění u dívek. "V tomto období života zejména mezi chlapci poranění v posledních letech přibývá nejvýrazněji," dodala mluvčí VZP. V celkovém počtu úrazy chlapců převažují jen mírně, loni u Všeobecné zdravotní pojišťovny tvořily 56 procent.