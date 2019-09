V létě přibylo nehod na přejezdech, měly i tragičtější následky

Ilustrační foto - Při srážce osobního vozu s vlakem na železničním přejezdu v Černožicích na Královéhradecku zemřeli 14. července 2019 čtyři lidé - dva dospělí a dvě děti, kteří cestovali v autě. Nehoda se stala na přejezdu se světelnou signalizací před 15:00. S autem se srazil spěšný vlak jedoucí z Trutnova do Hradce Králové.

Ilustrační foto - Při srážce osobního vozu s vlakem na železničním přejezdu v Černožicích na Královéhradecku zemřeli 14. července 2019 čtyři lidé - dva dospělí a dvě děti, kteří cestovali v autě. Nehoda se stala na přejezdu se světelnou signalizací před 15:00. S autem se srazil spěšný vlak jedoucí z Trutnova do Hradce Králové. ČTK/Černý Vít

Praha - V létě přibylo nehod na železničních přejezdech. Během července a srpna se na přejezdech stalo celkem 40 střetů vlaků s automobily. Oproti loňským prázdninám je to nárůst o osm procent. Nehody měly oproti loňsku mnohem tragičtější následky, počet mrtvých a zraněných se zvýšil o více než 50 procent. Celkově incidentů na železnici v provozu naopak ubylo. Vyplývá to ze statistik Drážní inspekce.

O prázdninách při nehodách na přejezdech zemřelo 13 lidí a dalších 42 bylo zraněno. U obou statistik jde o meziroční nárůst o více než 50 procent. Podle odborníků je nárůst těchto nehod způsoben zejména nepozorností, případně přílišným riskováním řidičů automobilů.

Nehodou s nejhoršími následky byla červencová srážka auta s vlakem v Černožicích, při které zemřeli čtyři lidé. Na přejezdu je zatím také světelná a zvuková signalizace, podle správy železnic by mělo být místo brzy zajištěno závorami. Organizace letos plánuje investovat do zabezpečení přejezdů desítky milionů korun. Hlavní část peněz směřuje do rušení nejrizikovějších přejezdů, další jsou osazovány závorami a semafory.

Oproti prvnímu čtvrtletí letošního roku se naopak uklidnila situace v provozu na železnici. Inspektoři během letních prázdnin řešili celkem 217 incidentů, to je meziročně o čtyři méně. Situace na tuzemských kolejích se tak oproti začátku roku uklidnila. Od ledna do dubna totiž inspektoři zaznamenali až 30procentní nárůst počtu železničních nehod. V dalších měsících nehod naopak mírně ubylo, tento trend pak pokračovat i o prázdninách. Podle odborníků jde o návrat do normálu.

Stát i dopravci kvůli nárůstu nehod zavedli několik opatření. Například České dráhy zpřísnily kontroly strojvedoucích a provedly stovky mimořádných. Dopravce uvedl, že kontroly žádná systémová pochybení nezjistily a ve většině případů šlo o individuální selhání. Stát kvůli nehodám začal připravovat nový bodový systém pro strojvůdce, který by je měl sankcionovat za časté prohřešky. Další připravovanou novinkou je kontrola volného času strojvedoucích, což by mělo zamezit situacím, kdy strojvedoucí místo povinného odpočinku jezdí pro jiného dopravce.